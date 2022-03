Лидерите од земјите на Западен Балкан вчера остварија средба со британскиот премиер Борис Џонсон и британската министерка за надворешни работи Лиз Трас. Официјален Лондон ја потврдил посветеноста на Обединетото Кралство кон регионот, додека лидерите се согласиле дека заеднички одговор е потребен како одговор на нападите врз Украина, напиша на Твитер амбасадорката на Обединетото Кралство во Скопје, Рејчел Галовеј.

UK Prime Minister @BorisJohnson & Foreign Minister @trussliz hosted Prime Minister of North Macedonia @DKovachevski & the Western Balkans leaders tonight in London to reaffirm UK’s commitment to this region & confirmed that a joint response to the attacks on Ukraine is needed. pic.twitter.com/4t6FXrfKaz

— Amb Rachel Galloway (@RGallowayUK) February 28, 2022