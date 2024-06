Кој е гејмерот кој по 24 часовен стрим со 400 умирања во Елден Ринг ја победи Маленија

Каи Ценат е гејмер што ја играше играта Елден Ринг без да гледа туторијали. Неговата тврдоглавост, а и решителност го претвори од инаетлија во јак карактер. Тој е гејмерот кој по 24 часовен стрим во Елден Ринг ја победи Маленија со преку 400 умирања само кај тој бос. Маленија, сечилото на Микела, како што и е целосното име, е малтене еден од најтешките босеви во играта иако не е последен. Потребно е да завршите серија квестови во одреден стадиум во играта за да стигнете до неа. Каи ја заврши играта со над 1700 умирања.

Станува збор за еден од најгледаните стримери на Твич. Но, сепак тоа што не се подготви за играта и не истражуваше го чинеше многу време. Тоа особено важи за играта Елден Ринг каде учењето вклучува читање и гледање видео туторијали за како полесно и ефикасно да се поминуваат главните. Има и играчи што мислат дека е подобро играчот сам да се адаптира на играта без да гледа „спојлери“. Но, тоа често резултира со неуспех и откажување. И во игрите и во животот. И покрај тешките моменти што ги помина овој гејмер заради неговиот пристап имаше и смешни и тажни моменти што завршија со еуфорично славење.

Ги издвојуваме најдобрите моменти фатени на видео од оваа специфична авантура и подвиг на Каи Ценат. Мора да се нагласи дека во следните видеа има и експлицитен говор карактеристичен за гнев и други реакции на гејмери.

На пример, Каи Ценат веќе беше навлезен со 120 часа од целокупното стримање на Елден Ринг без да знае дека постои втора фаза на босот Маленија:

Kai Cenat defeated Malenia nearly 120 hours into the stream without realizing there was a Phase 2 of the boss in Elden Ring 😭 pic.twitter.com/goQwi4ZcFt — ryan 🤿 (@scubaryan_) May 15, 2024

Победата над Маленија по 24 часа непрестајно играње и континуирани неуспешни обиди:

Kai cenat finally beats melania after over 24 hours of attempts pic.twitter.com/8Aza1dhjKN — igor. (@hadmyback) May 17, 2024

Славењето на победата над Маленија:

KAI CENAT DEFEATS MELANIA AFTER 24+ HOURS OF ATTEMPTS ON ELDEN RING! pic.twitter.com/sx1zC5U0qc — X Public Freakouts (@XFreakouts) May 17, 2024

Секако има и смешни моменти со други босеви во Елден Ринг како перчењето на Каи Ценат пред босот Радан да го прегази:

I’ve been watching Kai Cenat try to beat Radahn for over an hour now and this was the funniest fucking death pic.twitter.com/pmdMQWQiWO — Prodigy (@anthonykmart) May 12, 2024

Цената што напорот ја зема од Каи Ценат:

This 100+ hours Elden Ring marathon is taking a huge toll on Kai Cenat 😭😭 pic.twitter.com/Bqe7l8e5Gq — Kai Mafia Updates🗽💫 (@Kaimafiaupdates) May 14, 2024

Секако оваа негова авантура заврши со голем успех кога објави дека ја завршил Елден Ринг:

I FINALLY BEAT ELDEN RING. — AMP KAI (@KaiCenat) May 17, 2024

Мора да се напомене дека ова беше еден од најчудните настани поврзани со стримање на Елден Ринг. Но, добро е што има среќен крај. Една источна јапонска поговорка вели: „Да се пратат нетренирани војници во војна -е исто како да сте ги пратиле во кланица.” Што е референца дека за сè во животот е важна подготовката, читање, истражување и информирање што повеќе пред да се превземе одреден подвиг.