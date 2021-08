Љубов во дигитално време – апликациите за запознавање партнери сè повеќе популарни кај младите

Наместо пристапување во живо и започнување разговор, потрагата по љубов сега се одвива и со повлекување на телефонскиот екран налево или надесно, благодарение на апликациите за состанување. Одлуката за тоа дали некое лице присутно на апликацијата ќе му се допадне, корисникот на ваквите апликации ја носи само со гледање на фотографии од другиот корисник и неговите интереси, како и со читање на краткиот опис.

Во текот на изминатите 16 месеци, препораките за социјално дистанцирање дополнително го поттикнаа комуницирањето онлајн, па и потрагата по интимност стана дигитална. Користењето на апликации за состанување стана многу честа алатка во потрагата на поединците по љубов и романса. Воспоставувањето на врски благодарение на алгоритмите сега е дел од секојдневниот живот на самците низ целиот свет.

Минатиот месец „Гугл“ соопшти дека пребарувањето на начини за состанување со партнери во САД достигнало рекордно ниво во последните пет години. Пребарувањето на фразата „најдобри апликации за состаноци 2021“ (top dating apps 2021) изминатиот месец се зголемило за дури 3.400 отсто.

