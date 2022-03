Конференција на Обединетите нации: Иако Јемен не е дел од главните наслови, не смееме да заборавиме на војната таму

Генералното собрание на Обединетите нации одржа вирутелна конференција со цел повторно да ги потсети своите членови за воената состојба во Јемен што непрекинато трае веќе седум години.

„Можеби Јемен се повлече од главните наслови, но човечкото страдање на народот таму е сè уште присутно. Војната во Јемен трае 7 години, луѓето се соочуваат со смрт, глад, терор, уништување, поделби и сиромаштија во високи размери. Постојат илјадници цивили, барем 10 илијади деца загинаа. Милиони се соочуваат со огормен глад“, рече на почетокот на своето обраќање генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш.

Гутереш посочи дека милиони луѓе се борат да преживеат сега кога економијата повторно западна во длабок очај, а конфликтот во Украина само ќе ја влоши таквата состојба:

Тој ги повика присутните повторно да дадат свој влог на донации, потсетувајќи ги на нивниот минатогодишен залог од повеќе од 2 милијарди долари за луѓето во Јемен што им овозможни финансиска поддршка во секој месец од годината.

„Мора да се обединиме за да му помогнеме на народот. Потребна ни е вашата помош, почитувани претставници, да донираме. Нашата програма е дизајнирана да придонесе за помош на 17 милиони луѓе собирајќи 4.3 милијарди долари што ќе им донесе храна на 7 милиони луѓе, здрава вода и хигиена за 11 милиони луѓе, здравствена помош за 30 милиони луѓе, а од средствата ќе им се овозможи едукација и на 5 милиони деца“, порача генералниот секретар.

🔺+4 million displaced by conflict

🔺+12 million need food assistance to survive

🔺Half of all children under 5 face malnutrition

The humanitarian response must continue in #Yemen.

Cuts to food assistance are devastating for millions whose survival depends on it. #YemenCantWait pic.twitter.com/33TsWlyKHK

— World Food Programme (@WFP) March 14, 2022