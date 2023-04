Грозоморното обезглавување на украински војник осудено од меѓународната заедница

Безмилосното обезглавување на украински воен заробеник, снимено на видео од руски војници, предизвика лавина реакции од меѓународната заедница, којашто побара истрага за грозоморното убиство и изведување на виновниците на суд.

Марија Пејчиновиќ – Буриќ, генерален секретар на Советот на Европа, во кој членуваат 46 држави, ја осуди бруталната егзекуција на украинските војници од страна на руските сили.

„Ужасната сум од видеото кое кружи на интернет на кое се гледа како руските војници го обезглавуваат украинскиот воен заробеник“, објави Пејчиновиќ Буриќ на Твитер.

Horrified by the video circulating online showing Russian troops decapitating Ukrainian prisoner of war. This is inhuman and I condemn it in the strongest possible terms. Those responsible must be held accountable @coe @CoESpokesperson

— Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) April 12, 2023