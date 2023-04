Зеленски: Никој не може да ја игнорира леснотијата со која овие ѕверови убиваат

Откако на социјалните мрежи се појави видео снимка на која се гледа како руските војници обезглавуваат украински воен заробеник претседателот на Украина, Володимир Зеленски ги повика светските државници да реагираат.

„Никој не може да игнорира една работа: леснотијата со која овие ѕверови убиваат. Не очекувајте ова да се заборави. Ништо нема да заборавиме. Нема да им простиме на убијците…“, вели претседателот на Украина во видео-пораката објавена на Твитер.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don’t expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023