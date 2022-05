Во последното ажурирање на разузнавачките податоци, британското Министерство за одбрана вели дека во првите три месеци од војната, Русија веројатно претрпела сличен број на жртви колку Советскиот Сојуз за време на деветгодишната војна во Авганистан, пренесе Би-би-си.

