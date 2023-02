Силен земјотрес со магнитуда од 5,3 степени според Рихтеровата скала утрово во 10 часот и 47 минути ја погоди Хрватска. Епицентарот на земјотресот бил на Крк, според Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Потресот се случил на длабочина од 10 километри, а бил почувствуван низ Кварнер и Приморско-горската жупанија, но и во Загреб, Шибеник, Истра и Далматинска Загора.

#Earthquake 14 km S of #Crikvenica (#Croatia) 36 min ago (local time 10:47:46). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

— EMSC (@LastQuake) February 16, 2023