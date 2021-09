Yon Idy си ја отвори душaта со My Fire (видео)

По кратка пауза во 2021, Yon Idy се враќа со најновиот сингл My Fire кој го истражува сомнежот што секој од нас го носи во себе додека ги следиме сопствените страсти. Дел од песната вели:

Here’s a song I’ll write for my own

One that cries out but keeps me warm and keeps my

Fires burning around my soul.

Еве песна која ќе си ја напишам за себе

Песна која ќе ме исплаче, но и ќе ме стопли,

И ќе продолжи да го разгорува огнот околу мојата душа.