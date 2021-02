Виртуелен концерт на Пост МалоУн за 25 години од создавањето на Покемон

На 11 февруари на својот Твитер профил раперот Пост Малоун (Post Malone) објави дека ќе одржи виртуелен концерт во соработка со Покемон по повод 25 години од објавувањето на првата Покемон игра во 1996 година. Концертот ќе се одржи на 27 февруари во 1 часот наутро во нашата временска зона, а може да се погледне на Јутјуб, Твич како и на официјалниот веб-сајт на Покемон.

playing the @Pokemon #Pokemon25 virtual concert on feb 27. tune in at https://t.co/JG7X89fFmd #Partner pic.twitter.com/o82XT4Bxpf

— Posty (@PostMalone) February 11, 2021