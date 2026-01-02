Зохран Мамдани, левоориентираниот популист кој употреби мешавина од шарм, вештина во социјалните медиуми и непопустлив фокус на прифатливоста на цените за да го катапултира до политичка слава, официјално положи заклетва како градоначалник на Њујорк рано во четврток, веднаш по спуштањето на новогодишната топка на Тајмс Сквер, пренесува Њујорк Тајмс.

Церемонијата, што се одржа под земја во напуштена метро станица покрај Градското собрание, го круниса едногодишниот подем на Мамдани од непознат државен пратеник до меѓународна фигура, отелотворувајќи ги надежите на њујорчани и Американците низ целата земја кои беа воодушевени од неговото патување да стане првиот муслиман и прв јужноазиски градоначалник.

Четири минути пред полноќ, Мамдани, 34; неговата сопруга, Рама Дуваџи; и Летиција Џејмс, државниот обвинител, се симнаа од возот број 6 во валканата, слабо осветлена, а сепак прекрасна станица на метрото. Тие веднаш ги зазедоа своите места на скалите под драматичната сводница со натписите „Градско собрание“. И потоа чекаа, малку несмасно, малку весело, да дојде назначениот час.

Се дискутираше за новогодишните одлуки. Џејмс почна да ја пее „Воларе“.

И конечно, по импровизирано одбројување до полноќ и извици „Среќна Нова Година“, Мамдани ја стави левата рака на два Курани што ги држеше неговата сопруга, ја крена десната рака и ја рецитираше заклетвата за функцијата (едниот Куран му припаѓаше на неговиот дедо, другиот на Артуро Шомбург, историчар и писател). Џејмс го положи заклетвата за Мамдани додека мал број членови на семејството, сојузници и новинари гледаа.

„Честитки, градоначалник“, рече Џејмс, проследено со овации.

Потоа Мамдани ја потпиша заклетвата за функцијата, ги предаде потребните 9 долари, во готово, на градскиот службеник, Мајкл МекСвини, и потпиша книга со кожен повез за да може службеникот да ја потврди валидноста на неговиот потпис на идните градски документи.

Церемонијата на положување заклетва траеше вкупно 10 минути. Расположението беше скромно, а толпата намерно интимна, со околу 20 присутни, вклучувајќи ги и родителите на Мамдани и Дуваџи.

„Тој ги води луѓето отсекогаш откако може, мислам, така што не изгледа како неочекувано, туку како да е во река на нештата“, рече мајката на Мамдани, филмската режисерка Мира Наир, по кратката церемонија. „Но, ова беше незамисливо, но мислам дека е доста убаво.“

Јавна инаугурација ќе се одржи во четврток во 13 часот на скалите на Градското собрание, настан на кој ќе присуствуваат двајца од најмоќните колеги на Мамдани од левицата: сенаторот Берни Сандерс од Вермонт, кој ќе ја положи церемонијалната заклетва; и претставничката Александра Окасио-Кортез, која ќе одржи воведни забелешки.

Претходното положување заклетва се одржа во долго затворен реликт од минатото на Њујорк, артефакт од ерата кога лидерите се обидуваа да ја спојат убавината со утилитарните потреби: старата метро станица на Градското собрание, која, со своите плочки од сводови, лустери и засводени тавани, беше отворена во 1904 година како дестинација за претставување меѓу 28-те оригинални метро станици во Њујорк.

Мамдани, кој, како државен законодавец, помогна да се донесат бесплатни автобуси во делови од градот, е и нескриен поборник за транзит и претерано вешт во кинематската оптика на политичките пораки. Голем дел од настанот беше исполнет со симболика, почнувајќи со изборот на Џејмс, главниот обвинител на Њујорк и архиантагонист на претседателот Трамп, да ја положи заклетвата.

Самата украсена станица отелотворуваше верување дека лидерите на Њујорк можат да го подобрат животот на милиони жители на Њујорк со создавање на голем подземен васкуларен систем. Тоа е, рече Мамдани по полноќ, „доказ за важноста на јавниот превоз, за ​​виталноста, здравјето и наследството на нашиот град“. Потоа Мамдани го покани својот новоизбраниот комесар за транспорт, Мајкл Флин, да застане покрај него.