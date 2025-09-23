вто, 23 септември, 2025

ЗНМ: Министерството за здравство мора да обезбеди еднаков пристап за сите медиуми

По неколку барања од новинарите кои известуваат во областа на здравство и кои во неколку наврати се обратија до ЗНМ за ова прашање, денеска била повикана само агенцијата МИА за снимање на клиниката, додека останатите медиуми не биле официјално поканети

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Порталб.мк

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) изразува загриженост поради самоволното и непрофесионално однесување на Министерството за здравство и службите за односи со јавност, кои денеска не овозможија официјално присуство на медиумите при посета на Клиниката за пулмологија и алергологија.

Имено, по неколку барања од новинарите кои известуваат во областа на здравство и кои во неколку наврати се обратија до ЗНМ за ова прашање, денеска била повикана само агенцијата МИА за снимање на клиниката, додека останатите медиуми не биле официјално поканети. Ова јасно покажува ограничување на пристапот до настани од јавен интерес, создава впечаток на дискриминација и отвора сомнеж за можност за прикривање на информации.

ЗНМ ги потсетува надлежните дека медиумите имаат право да известуваат за сите настани од јавен интерес без дискриминација, а институциите се должни да обезбедат транспарентност и еднаков пристап до информации за сите новинари. Оваа ситуација е особено сериозна во контекст на претходните конфликти и недостапноста на информации од страна на кабинетот на министерот за здравство.

ЗНМ повикува на итна ревизија на практиките на Министерството за здравство, овозможување на пристап на сите медиуми до информации од јавен интерес и почитување на професионалните стандарди во комуникацијата со новинарите.

ИзворЗНМ

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Слободата на медиумите во светот бележи најголем пад во последните 50 години

Слободата на медиумите во светот бележи најголем пад во последните пет децении, а демократијата уназадувала во 94 земји во изминатите пет години, покажува „Глобалниот...
Повеќе
Главна секција

Политичките влијанија и финансиските проблеми ја гушат медиумската слобода

Бавното темпо на реформи во медиумите, политичките влјанија и притисоци, економската несигурност, присуството на дезинформации - сето ова придонесува за ниска доверба на јавноста...
Повеќе

Најнови

Македонија

ЗНМ: Министерството за здравство мора да обезбеди еднаков пристап за сите медиуми

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) изразува загриженост поради самоволното и непрофесионално однесување на Министерството за здравство и службите за односи со јавност, кои денеска не овозможија официјално присуство на медиумите при посета на...
Повеќе
Подглавна секција

НАТО ја обвини Русија за засилена кампања на прекршување на воздушниот простор

НАТО ја обвини Москва за засилена кампања на прекршувања на воздушниот простор над источните и северните земји членки на алијансата, пренесува Дојче Веле. „Русија не треба да има никаква дилема: НАТО и...
Повеќе
Македонија

Средни училишта од Македонија ќе градат партнерства со училишта од Западен Балкан

Нови 23 средни училишта од Македонија ќе градат партнерства со училишта во регионот преку регионалната програма за размена за размена на средни училишта од Западен Балкан што ја имплементира RYCO - Регионална...
Повеќе
Подглавна секција

Тајната служба демонтира „мрежа од телекомуникациски уреди“ во близина на Генералното собрание на ОН во Њујорк

Тајната служба на САД соопшти дека „демонтирала мрежа од електронски уреди лоцирани низ целата тридржавна област на Њујорк, кои биле користени за спроведување на повеќекратни закани поврзани со телекомуникации насочени кон...
Повеќе

ЗНМ: Министерството за здравство мора да обезбеди еднаков пристап за сите медиуми

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) изразува загриженост поради самоволното и непрофесионално однесување на Министерството за здравство и службите за односи со јавност, кои денеска не овозможија официјално присуство на медиумите при...

НАТО ја обвини Русија за засилена кампања на прекршување на воздушниот простор

Средни училишта од Македонија ќе градат партнерства со училишта од Западен Балкан

Тајната служба демонтира „мрежа од телекомуникациски уреди“ во близина на Генералното собрание на ОН во Њујорк

Досие локални избори: ПДП, ДПА, ДУИ, Беса, АА – победи и порази на партиите од албанскиот кампус

Утре и во четврток Клиника за пулмологија ќе ги прегледува жителите на Трубарево и околината

Ќе има ли Скопје градски превоз, ЈСП вели автобусите возат без застој, Пуцко петрол се закани дека нема да доставува нафта

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

НАТО ја обвини Русија за засилена кампања на прекршување на воздушниот простор

Средни училишта од Македонија ќе градат партнерства со училишта од Западен Балкан

Тајната служба демонтира „мрежа од телекомуникациски уреди“ во близина на Генералното собрание на ОН во Њујорк