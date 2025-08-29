пет, 29 август, 2025

ЗНМ и ССНМ: Политичките партии да се воздржат од користење на новинари и нивни содржини во нивни партиски промоции

ЗНМ и ССНМ нагласија дека дел од партиите веќе го потпишаа Кодексот за однесување во онлајн просторот за време на изборни процеси и референдуми и со тоа се обврзаат да го почитуваат

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: ЗНМ и ССНМ

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) јавно реагираа по пријава од страна на новинарки и новинари, кои што изразија незадоволство што нивни медиумски продукти се прикажани во промотивни видеа на политичка партија на социјалните мрежи, без нивна согласност или согласност на редакциите.

Ваквата пракса на политичките партии да преземаат делови од информативна програма на медиуми во кои и самите новинар(к)и се дел, е проблематична од два аспекти.

Етички аспект – Новинарските содржини не смеат да се користат за политичка промоција, бидејќи тоа го нарушува принципот на независност и ја доведува во прашање довербата на јавноста во професијата. Новинарите мора да бидат заштитени од манипулации со нивната работа во политички или партиски цели.

Правен аспект – Секоја злоупотреба на медиумски продукти без согласност на авторите претставува повреда на авторските и личните права. Дополнително, ваквата практика може да се смета и за нарушување на достоинството и угледот на новинар(к)ите. Ова особено може да стане проблем доколку на ваквите објави се појават несоодветни или заканувачки коментари на социјалните мрежи.

ЗНМ и ССНМ нагласија дека дел од партиите веќе го потпишаа Кодексот за однесување во онлајн просторот за време на изборни процеси и референдуми и со тоа се обврзаат да го почитуваат.

Во овој контекст, особено е релевантен член 5, кој ги обврзува политичките партии и кандидатите да обезбедат јасно означување на нарачателот при онлајн рекламирање, транспарентност за платените содржини и воздржување од неетички практики. Овој член експлицитно бара политичките субјекти да внимаваат на коректноста на нивната онлајн кампања и да се спротивстават на деструктивни и манипулативни методи.

Особено важно, членот предвидува дека политичките партии и кандидати:

„Ќе се воздржуваат од употреба на автоматски ботови и/или неавтоматски организирани структури на социјалните мрежи (тролови и трол-фарми) за оркестрирано злонамерно ширење дезинформации, ќе осудат доколку има таква ситуација, за манипулирање со јавното мислење и со ставовите на граѓаните, за собирање политички поени или кибер-малтретирање, а особено кон новинари и други медиумски работници“.

Со користење на новинар(к)ите и нивните медиумски содржини во партиски цели, не само што се повредуваат професионалните и правните стандарди, туку директно се поткопува и довербата на јавноста во медиумите и самиот изборен процес.

ЗНМ и ССНМ нагласуваат дека почитувањето на етичките стандарди и законските регулативи е од суштинско значење не само за време на официјалната изборна кампања, туку и во периодот кој ѝ претходи, доколку сакаме да обезбедиме фер и демократски изборен процес.

Апелираме до сите политички партии и јавни актери да се воздржат од каква било злоупотреба на трудот и личниот углед на новинарите во предизборниот период и самата кампања. Само со почитување на професионалната независност може да се гради доверба во медиумите и да се обезбеди транспарентна и демократска јавна дебата.

ИзворЗНМ и ССНМ

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Четворица новинари меѓу 15 загинати во израелски напад врз болница

Новинарката Мариам Дага од „Асошиејтед прес“, камерманот на „Ројтерс“ Хуам ал-Масри, новинарот Мухамед Саламе од „Ал Џезира“ и фотографот на „Ен-Би-Си“, Муат Абу Таха,...
Повеќе
Подглавна секција

Марта Кос ги осуди нападите врз граѓани и и новинари на протестите во Србија

Европската комесарка за проширување Марта Кос ги осуди нападите врз граѓани и новинари за време на протестите во Србија. Таа оцени дека извештаите за...
Повеќе

Најнови

Македонија

На болничко лекување остануваат уште тројца од повредените во пожарот во дискотеката „Пулс“

Уште двајца повредени од пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани се пуштени на домашно лекување, информираше директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски. На болничко лекување остануваат тројца пациенти, двајца...
Повеќе
Подглавна секција

Притвор за маж кој крвнички ја истепал неговата бремена сопруга

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против државјанин на Република Хрватска, кој е осомничен за кривично дело – телесна повреда, кој при вршење семејно насилство во домот во...
Повеќе
Македонија

Мицкоски: Почнуваат подготовки за третата фаза од железничкиот Коридор 8

Почнуваат подготовки за третата фаза од изградбата на железничката пруга на Коридорот 8, на делницата од Куманово до Бугарија, најави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Тој информира дека се надминати сите пречки...
Повеќе
Подглавна секција

Британија не ја поканува израелската влада на одбранбениот саем поради војната во Газа

Велика Британија објави дека не ја поканува израелската владина делегација на меѓународниот саем за одбрана „DSEI UK“, што ќе се одржи следниот месец во Лондон, поради војната во Газа, пишува Би-би-си. „Одлуката...
Повеќе

На болничко лекување остануваат уште тројца од повредените во пожарот во дискотеката „Пулс“

Уште двајца повредени од пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани се пуштени на домашно лекување, информираше директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски. На болничко лекување остануваат тројца...

Притвор за маж кој крвнички ја истепал неговата бремена сопруга

Мицкоски: Почнуваат подготовки за третата фаза од железничкиот Коридор 8

Британија не ја поканува израелската влада на одбранбениот саем поради војната во Газа

Продолжен притворот за таткото кој истепа деца среде фудбалски натпревар во Штип

Уапсен 75 годишник од тетовско кој полово вознемирувал малолетничка

ЗНМ и ССНМ: Политичките партии да се воздржат од користење на новинари и нивни содржини во нивни партиски промоции

Просечната камата на кредитите за една година се намали 0,55 процентни поени

Јунајтед груп го потврди разговорот меѓу Милер и Лучиќ, но вели дека е нелегално снимена приватна комуникација

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

На болничко лекување остануваат уште тројца од повредените во пожарот во дискотеката „Пулс“

Притвор за маж кој крвнички ја истепал неговата бремена сопруга

Мицкоски: Почнуваат подготовки за третата фаза од железничкиот Коридор 8