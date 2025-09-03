сре, 3 септември, 2025

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Непримерната комуникација од страна на вработената во министерството, одговорна за протокол, настанала откако група новинари ја замолиле за изјави, на што добиле одговор од нејзина страна дека не може, додека на една од новинарките се обратила со зборовите: „Невоспитана, дрска и најбезобразна новинарка“

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: ЗНМ и ССНМ

Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) изразуваат сериозна загриженост поради недоличното и непрофесионално однесување кон новинарки за време на јавен настан во Скопје, на кој бил присутен министерот за здравство Азир Алиу заедно со одговорното лице за протокол од министерството.

Од ЗНМ и ССНМ сметаат дека ваквото однесување е неприфатливо и несоодветно и претставува сериозен удар врз достоинството на новинарите, слободата на изразување и правотот на јавноста да биде информирана. Недостатокот на санкции за вакви инциденти може да создаде ризик од повторување на слично однесување од страна на други јавни службеници.

Воедно, го поздравуваат гестот на солидарност од останатите новинари и медиумски работници кои биле присутни таму и револтирани од недоличното однесување, колегијално го напуштиле настанот.

ЗНМ и ССНМ апелираат до Министерството за здравство итно да го преиспита овој случај и да обезбеди соодветни мерки за професионално однесување на сите јавни службеници кон медиумите. Ова е од клучно значење за заштита на правото на новинарите на пристап до информации од јавен интерес и за одржување на довербата во институциите.

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

