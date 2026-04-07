Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) реагира на повторените координирани ботски напади врз официјалните Инстаграм профили на медиумот „Слободен печат“, од кои последните два се случија во изминатите 48 часа, вклучително и нападот од утринава.

Според достапните информации, во рок од неколку минути илјадници сомнителни профили, најчесто од странство, масовно реагирале со лајкови на објави на инстаграм профилите на Слободен печат, што укажува на организирана и малициозна активност со цел нарушување на дигиталниот интегритет на медиумот.

Овие инциденти не се изолирани, туку се дел од серија повторени напади во изминатите пет месеци, што укажува на јасен и загрижувачки образец на систематско дигитално вознемирување и притисок врз медиум. Таквите напади претставуваат сериозна закана за слободата на медиумите, нивната независност и правото на јавноста да биде информирана.

Особено загрижува фактот што платформата „Мета“, во чиј состав е Инстаграм, не обезбедува ефикасни механизми за заштита на јавните медиумски профили од ваков тип на напади. Препораките за „заклучување“ на профилите се неприфатливи за медиумите, бидејќи тоа директно го ограничува нивниот досег, транспарентност и улога во јавниот интерес.

Оттука, очекуваме Министерството за внатрешни работи и Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика да постапат итно, да ги истражат овие напади, да го утврдат нивното потекло и да преземат соодветни мерки за санкционирање на одговорните.

Воедно, ги повикуваме надлежните институции да развијат системски механизми за заштита на медиумите од дигитални напади, како и да ја зајакнат соработката со меѓународните технолошки компании со цел спречување на ваквите злоупотреби.