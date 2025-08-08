пет, 8 август, 2025

Значаен европски закон за медиуми стапи на сила, целта е да ги заштити новинарите

Граѓаните можат да веруваат дека вестите што ги добиваат се водени од факти, а не од бизнис или политичка агенда,“ изјави европскиот комесар за демократија, правда и владеење на правото, Мајкл Мекграт

Медиумската слобода е темел на демократијата и затоа мора да биде заштитена во сите земји членки. Значајниот европски акт за слобода на медиумите на ЕУ (EMFA) стапи на сила денеска, а целта е да обезбеди подобра заштита за новинарите и да ја направи сопственоста на медиумите по­транспарентна, пренесува „Еуроњуз“.

Европскиот акт за слобода на медиумите воведува нов сет правила за заштита на медиумскиот плурализам и независноста во ЕУ. Со нив ќе се обезбеди јавните и комерцијалните медиуми полесно да работат преку границите во внатрешниот пазар на Унијата, земајќи ја предвид дигиталната трансформација на медиумскиот простор.

Меѓу клучните одредби, законот предвидува заштита на уредувачката независност и новинарските извори, како и изрична забрана за користење шпионски софтвер против новинари.

Законот гарантира независно функционирање на јавните сервиси, а ја зголемува и транспарентност во сопствеништвото на комерцијалните медиуми. Регулативата ги опфаќа и големите онлајн платформи (VLOPS) како Фејсбук, Икс и ТикТок и други со механизми на заштита од неоправдано бришење на содржини од нивна страна.

Важно е и тоа што обезбедува транспарентност во државното рекламирање, а ја зголемува транспарентноста во мерењето на публиката за медиумите и огласувачите.

Законот беше изготвен од Европската комисија и со големо мнозинство поддржан од Европскиот парламент на пленарно гласање во 2024 година.

„Со стапувањето во примена на европскиот акт за слобода на медиумите, медиумите и новинарите низ ЕУ добиваат досега невидени гаранции, а граѓаните можат да веруваат дека вестите што ги добиваат се водени од факти, а не од бизнис или политичка агенда,“ изјави европскиот комесар за демократија, правда и владеење на правото, Мајкл Мекграт.

Ctrl - Z

Најавена е играта Darksiders 4 што ја продолжува приказната од Darksiders 1

Darksiders 4 е игра од девелоперите Gunfire Games чијшто тизер трејлер беше објавен на настанот за промовирање игри на THQ Nordic. Иако има досега три игри во серијалот, играта продолжува таму...
Повеќе
Главна секција

Во јули откриени три од вкупно пет случаи на лајмска болест годинава

Во тековната година, односно во период од седум месеци, во земјава се регистрирани пет случаи на лајмска болест (lyme borreliosis), од кои три се евидентирани во јули, а еден во јуни...
Повеќе
Македонија

ИЈЗ: Во период на топло време најдобро е собната температура да се одржува на околу 25 степени

Идеална собна температура преку ден е 21 степени, а ноќе 18 степени, но во период на топло време најдобро е собната температура да се одржува околу 25 степени. Ако температурата надвор...
Повеќе
Македонија

Четири основни училишта и спортска сала во Кисела Вода, Центар и Могила ќе станат енергетски ефикасни

Четири основни училишта и една спортска сала во Oпштините Кисела Вода, Центар и Могила ќе бидат реконструирани и ќе имплементираат мерки за енергетска ефикасност. Општините ќе добијат средства од Проектот за...
Повеќе
