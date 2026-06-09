Либерално демократската партија (ЛДП) предупреди дека може да се повлече од работната група задолжена за подготовка на измените на Изборниот законик, доколку, како што велат, процесот продолжи да се одвива во насока што им одговара исклучиво на најголемите политички партии.

„Должни сме да ја алармираме јавноста дека работата на работната група за измени на Изборниот законик не се движи во правилна насока. Наместо суштински реформи за подемократски процеси, зад затворени врати повторно сме сведоци на добро познато сценарио: големите политички партии се обидуваат да си обезбедат меѓусебна предност и да го заштитат својот монопол“, рече во изјава за медиумите членот на Извршниот одбор на ЛДП, Дејанчо Цветановски.

Тој нагласи дека ЛДП традиционално учествува во иницијативи насочени кон подобрување на демократските стандарди и изборниот модел, поради што и се приклучила на работната група со конкретни предлози и конструктивен пристап.

Според Цветановски, меѓу прашањата што остануваат занемарени е предлогот за една изборна единица со отворени листи, решение што партијата со години го застапува како начин за поголема еднаквост на гласот на граѓаните и поголема лична одговорност на избраните претставници.

„Меѓутоа, сведоци сме на игнорирање на прашањето за една изборна единица со отворени листи, кое е долгогодишно барање на ЛДП но и на граѓаните, а кое гарантира дека гласот на секој граѓанин ќе тежи исто и дека граѓаните ќе избираат личности, а не партиски послушници. Исто така, парадоксот со ‘високиот изборен праг’ – иако декларативно се согласуваат со моделот на една изборна единица, големите партии подмолно предлагаат неразумно висок изборен праг. Ова не е демократизација, ова е обид за елиминација на помалите партии и целосно затворање на политичкиот систем за нови, прогресивни идеи“, рече Цветановски и додава дека ставот на ЛДП е дека нема да биде декор во ничии политички пазарења.

Тој посочи дека доколку расправата продолжи во истата насока, ЛДП нема причина да остане дел од работната група.

„Ние не отстапуваме од принципите за фер, еднакви и отворени избори. Доколку големите партии сакаат да си донесат законик по сопствена мерка, ќе мора тоа да го направат сами, соочувајќи се со судот на граѓаните, но без наша поддршка“, рече Цветановски.

По реакцијата на ЛДП, со соопштение се огласи и Министерството за правда, кое информираше дека денеска се одржала седмата седница на работната група за изборни реформи.

Според Министерството, на состанокот биле разгледани забелешки и предлози доставени од институции, политички партии, граѓански организации и други учесници во процесот. Оттаму наведуваат дека продолжува усогласувањето на законските решенија со препораките на ОБСЕ/ОДИХР, а дискусијата била насочена кон прашања поврзани со транспарентноста, интегритетот и довербата во изборниот процес.

Следниот состанок на работната група е најавен за 12 јуни, по што се очекува текстот на измените да биде финализиран и испратен во понатамошна законодавна процедура.