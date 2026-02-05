Во последните неколку дена цената на златото достигна рекордно високо ниво над 5.500 долари за унца, но, во петокот, цената на падна за повеќе од 9%, што е негов најостар еднодневен пад од 1983 година, пред понатамошен пад во понеделникот. Во вторникот се случи зголемување од повеќе од 5%, а тој пораст продолжи и вчера. И покрај неодамнешните падови, цената на златото е сè уште околу 75% повисока отколку што беше во истиот момент минатата година.

Што ги предизвика неодамнешните падови?

Финансиските пазари можат да се движат од различни причини, но аналитичарите се чини дека се согласуваат дека одлуката на американскиот претседател Доналд Трамп да го номинира Кевин Ворш за шеф на американската централна банка, Федералните резерви, беше клучна во овој случај. Ворш се смета од страна на пазарите како многу прифатлив избор, изјави за Би-Би-Си Ејприл Ларус од Инсајт Инвестмент, во услови на неодамнешни загрижености за независноста на Федералните резерви. Ова ја зголеми вредноста на доларот и помогна да се смират нервите на инвеститорите. Сепак, ова ублажување на загриженоста не беше толку добро за цената на златото, која се смета за побезбедна инвестиција во време на неизвесност.

Друга причина што се наведува за падот на цените беа промените во барањата за тргување на голема берза, што го направи тргувањето поскапо за шпекулантите. Цените на златото и среброто скокнаа од почетокот на годината, а некои аналитичари почнаа да чувствуваат дека зголемувањата се претерани. Марк Метјуз, раководител на истражувањето за Азија во Банката Џулиус Баер, за Ројтерс изјави дека едно објаснување за падот на цените е едноставно затоа што тие веќе станаа параболични во претходната недела.

„Откако започна профитот, тоа само се претвори во снежна топка“.

Сепак, некои веруваа дека падовите се само мал дел од понатамошниот марш на златото нагоре. Мајкл Хсуех, аналитичар во Дојче Банк, рече дека „условите не изгледаат како да се подготвени за одржлив пресврт на цените на златото“ и повтори дека банката очекува металот да достигне 6.000 долари за унца.

Цената на златото растеше бавно во последните неколку години, но навистина зеде замав минатата година кога го забележа својот најголем годишен раст од 1979 година. Скапоцениот метал се смета за врвна инвестиција и безбедно засолниште обезбедувајќи побезбедна актива во време на неизвесност.

„Кога поседувате злато, тоа не е поврзано со долгот на некој друг како што е обврзница или акција каде што перформансите на компанијата ќе го поттикнат перформансот“, изјави за Би-Би-Си Николас Фрапел, глобален раководител на институционалните пазари во ABC Rafinery.

„Тоа е навистина добар диверзификатор во многу несигурен свет.“

Минатата година, главната загриженост за инвеститорите беа непредвидливите промени во трговската политика на САД, воведени од администрацијата на Трамп. Царините што ги објави Трамп во април доведоа до месеци неизвесност, додека преговорите продолжуваа околу тоа на кое ниво ќе бидат утврдени царините. Во јануари, заканата на Трамп да воведе нови царини за осум европски земји кои се спротивставија на неговото предложено преземање на Гренланд, која оттогаш е поништена, ги крена цените на златото и среброто на нови рекордни максимуми.

Неговите трговски политики продолжуваат да ги загрижуваат инвеститорите, помагајќи во поддршката на цената на златото, вели Ема Вол, главен инвестициски стратег во Харгривс Ленсдаун.

Геополитичките тензии, исто така, ја зголемија привлечноста на златото како побезбедна инвестиција, а апсењето на венецуелскиот претседател Николас Мадуро од страна на САД на почетокот на јануари помогна да се зголеми цената на златото.

„Златото го прави она што најдобро го прави кога светот се чувствува хаотично, скокајќи во услови на зголемени трговски тензии, геополитички разгорувања, политичка несигурност во САД“, вели Вол.

„Новото несогласување меѓу САД, Канада и Кина, немирот околу Европа и Блискиот Исток, па дури и ризиците од затворање во Вашингтон, сето тоа ја зголеми привлечноста на златото.“

Еден фактор што почна да ја зголемува цената на златото пред минатогодишниот скок беше зголемувањето на купувањата на златни прачки од страна на централните банки. Ова е тренд во последните неколку години, откако резервите на Руската централна банка беа замрзнати по инвазијата на Украина.

„Инвеститорите и глобалните централни банки го фаворизираа златото како нивна резервна валута по избор, за која веруваат дека ги изолира од зависноста од американската политика“, вели Вол.

„Одредени земји ја забележале заканата од запленување на средствата во американски долари на Русија од страна на глобални играчи кои ја поддржуваат Украина, а потоа го сметале металот за попривлечна неутрална резерва“, додаде таа.

Други купувачи на злато се Кина, за која се верува дека е најголемиот купувач на злато, а побарувачката во земјата доаѓа од централната банка и инвеститорите, како и од поединци кои купуваат накит.

Инвеститорите на запад, исто така, биле привлечени од златото, при што многумина вложуваат пари во фондови кои го поседуваат и тргуваат со металот.