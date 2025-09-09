Златна камера 300 за животно дело на „Браќа Манаки“ годинава во рацете на Дариус Конџи

Дариус Конџи е добитник на Златна камера 300 за животно дело на 46 издание на Интернационалниот фестивал за филмска камера „Браќа Манаки“, соопштија денеска организаторите на фестивалот на прес-конференција.

Оттаму информираат дека оскаровецот Воли Фистер годинава во Битола ќе ја прими Специјалната камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност.

„Денеска го дополнуваме списокот на нашите лауреати на наградите кои ги доделува Фестивалот на филмска камера „Браќа Манаки“. Покрај Капланоглу и Џајковски во овој список ги додаваме Дариус Конџи, кој е добитник на наградата Златна камера 300 за животно дело и оскаровецот Воли Фистер кој е добитник на Специјална камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност, рече Димитрија Доксевски, директорот на фестивалот.

Конџи оваа година реализираше три значајни филмски остварувања, соработувајќи најпрвин со Бонг Џун-хо на неговиот научно-фантастичен свет на репликанти МИКИ 17 / MICKY 17, потоа го сними еден од најзначајните модерни вестерн филмови ЕДИНГТОН / EDDINGTON во режија на Ари Астер, а моментално во постпродукција е новиот филм на Џош Сафди ВРВНИОТ МАРТИ / MARTY SUPREME, во кој Тимоти Шаломе го глуми аспиративниот играч по пинг-понг. Тој има снимено голем број на музички видеоспотови со реномирани музички поп артисти: Мадона, Џеј-Зи, Лејди Гага, Тејлор Свифт, Еминем.

Номиниран е за два оскари за најдобра кинематограферска дејност за ЕВИТА и БАРДО, една номинација за наградата БАФТА, по три номинации од Американското здружение на кинематографери (ASC) и Британското здружение на кинематографери (BSC), три номинации за наградите Цезар и две номинации за наградите Индипендент спирит.

На прес-конференцијата беше споделена и информацијата дека оваа година автор на плакатот за фестивалот е истакнатиот уметник Киро Урдин. Селектори на фестивалот се Слаѓан Пенев, Марија Апчевска, Атанас Велковски, Кумјана Новакова и Ханис Багашов. Тие информираа за филмовите селектирани во главната, кусата, документарната и студентската програма.

Фестивалот на филмска камера „Браќа Манаки“ годинава ќе се одржи по 46. пат од 20-26 септември во Битола.