вто, 9 септември, 2025

Златна камера 300 за животно дело на „Браќа Манаки“ годинава во рацете на Дариус Конџи

Фестивалот на филмска камера „Браќа Манаки“ годинава ќе се одржи по 46. пат од 20 до 26 септември во Битола

Антонија ПоповскаОд: Антонија Поповска

-

Кинематограферот Дариус Конџи. Фото: ИФФК „Браќа Манаки“

Дариус Конџи е добитник на Златна камера 300 за животно дело на 46 издание на Интернационалниот фестивал за филмска камера „Браќа Манаки“, соопштија денеска организаторите на фестивалот на прес-конференција.

Оттаму информираат дека оскаровецот Воли Фистер годинава во Битола ќе ја прими Специјалната камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност.

„Денеска го дополнуваме списокот на нашите лауреати на наградите кои ги доделува Фестивалот на филмска камера „Браќа Манаки“. Покрај Капланоглу и Џајковски во овој список ги додаваме Дариус Конџи, кој е добитник на наградата Златна камера 300 за животно дело и оскаровецот Воли Фистер кој е добитник на Специјална камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност, рече Димитрија Доксевски, директорот на фестивалот.

Фото: ИФФК „Браќа Манаки“

Конџи оваа година реализираше три значајни филмски остварувања, соработувајќи најпрвин со Бонг Џун-хо на неговиот научно-фантастичен свет на репликанти МИКИ 17 / MICKY 17, потоа го сними еден од најзначајните модерни вестерн филмови ЕДИНГТОН / EDDINGTON во режија на Ари Астер, а моментално во постпродукција е новиот филм на Џош Сафди ВРВНИОТ МАРТИ / MARTY SUPREME, во кој Тимоти Шаломе го глуми аспиративниот играч по пинг-понг. Тој има снимено голем број на музички видеоспотови со реномирани музички поп артисти: Мадона, Џеј-Зи, Лејди Гага, Тејлор Свифт, Еминем.

Номиниран е за два оскари за најдобра кинематограферска дејност за ЕВИТА и БАРДО, една номинација за наградата БАФТА, по три номинации од Американското здружение на кинематографери (ASC) и Британското здружение на кинематографери (BSC), три номинации за наградите Цезар и две номинации за наградите Индипендент спирит.

На прес-конференцијата беше споделена и информацијата дека оваа година автор на плакатот за фестивалот е истакнатиот уметник Киро Урдин. Селектори на фестивалот се Слаѓан Пенев, Марија Апчевска, Атанас Велковски, Кумјана Новакова и Ханис Багашов. Тие информираа за филмовите селектирани во главната, кусата, документарната и студентската програма.

Фестивалот на филмска камера „Браќа Манаки“ годинава ќе се одржи по 46. пат од 20-26 септември во Битола.

 

 

Најнови

Македонија

Поскапуваат бензините и дизелот

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад ги зголеми цените на бензините и дизелот за еден денар. Како што информираат од Комисијата од полноќ цената...
Повеќе
Култура

Златна камера 300 за животно дело на „Браќа Манаки“ годинава во рацете на Дариус Конџи

Дариус Конџи е добитник на Златна камера 300 за животно дело на 46 издание на Интернационалниот фестивал за филмска камера „Браќа Манаки“, соопштија денеска организаторите на фестивалот на прес-конференција. Оттаму информираат дека...
Повеќе
Главна секција

Повторно редици пред студентскиот дом „Гоце Делчев“, од дигитализацијата нема абер

Со документи, торби и куфери во раце, стотици студенти денеска чекаа ред пред студентскиот дом „Гоце Делчев“ за да можат да се вселат во нивните соби. И годинава како и минатите,...
Повеќе
Македонија

Утре во Јуроп Хаус ќе се одржи Промоција на Извештајот во сенка за слободата на медиумите во Северна Македонија

Утре на 10 септември во Јуроп Хаус Фондацијата Метаморфозис, заедно со Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa ќе ја одржи Промоцијата на Извештајот во сенка за слободата на медиумите во Северна Македонија. Настанот ќе...
Повеќе

Поскапуваат бензините и дизелот

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад ги зголеми цените на бензините и дизелот за еден денар. Како што информираат од Комисијата од...

Златна камера 300 за животно дело на „Браќа Манаки“ годинава во рацете на Дариус Конџи

Повторно редици пред студентскиот дом „Гоце Делчев“, од дигитализацијата нема абер

Утре во Јуроп Хаус ќе се одржи Промоција на Извештајот во сенка за слободата на медиумите во Северна Македонија

Непалскиот премиер поднесе оставка по насилните протести против забраната на социјалните медиуми

Неосновано се обвинува дека државата ги подметнува пожарите за да спроведе некаква тајна агенда

Егзит во 2026 година нема да се одржи во Србија, ниту во Скопје

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Поскапуваат бензините и дизелот

Повторно редици пред студентскиот дом „Гоце Делчев“, од дигитализацијата нема абер

Утре во Јуроп Хаус ќе се одржи Промоција на Извештајот во сенка за слободата на медиумите во Северна Македонија