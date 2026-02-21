Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, вчера во Бор разговараше со граѓани, вклучително и со жена која, како што рече, била приморана во тој момент јавно да му признае на својот син дека му е старателка, бидејќи повеќе нема кому да се обрати за да го реши својот проблем и да ѝ дозволат да го посвои, пренесува „Н1“.

Мајката најпрво го изнесе проблемот со решението за социјална помош. Таа рече дека таа и сопругот не зеле ниту денар од државата сè додека не се разболеле, а нејзиниот сопруг, наведе таа, добил дијабетес од стрес поради болеста на нивниот син.

„Имам болно дете кое има вродена катаракта и е оперирано четири пати во Белград. Исто така се лекува во Клиничкиот центар во Ниш од висок крвен притисок и тахикардија. Пие лекови за притисок и за срце. Веќе три-четири години сме корисници на социјална помош. Последните девет месеци не примам ниту еден денар, а од Центарот за социјална работа ниту ми даваат решение, ниту некој ми кажува во што е проблемот. И не само јас, илјада луѓе чекаат решение“, рече таа.