Американскиот женски хокеарски тим, освојувач на златен медал, учтиво ја одби поканата од претседателот Доналд Трамп да присуствува на неговото обраќање за состојбата на Унијата, пренесува Асошиејтед Прес.

„Искрено сме благодарни за поканата упатена до нашиот американски женски хокеарски тим, освојувач на златен медал, и длабоко го цениме признанието за нивното извонредно достигнување. „Поради времето и претходно закажаните академски и професионални обврски по Игрите, спортистите не можат да учествуваат. Тие беа почестени што беа вклучени и се благодарни за признанието.“ се вели во соопштението објавено во понеделник од женскиот американски тим.

Трамп, исто така, го покани и машкиот американски тим, освојувач на златен медал. Распоредот ќе биде предизвик бидејќи регуларната сезона на НХЛ продолжува со пет натпревари во среда, а ПВХЛ продолжува во четврток. Логистиката одигра улога во одлуката, бидејќи многу од женските играчи не требаше да пристигнат во Северна Америка до понеделник вечерта. Машкиот тим леташе со чартер до Мајами порано во понеделник. Жените имаа комерцијален лет и требаше да слетаат во Атланта.

Лице запознаено со ситуацијата изјави за Асошиејтед Прес дека женските играчи не дознале за поканата до доцна во недела навечер, што го отежнувало менувањето на нивните планови за патување. Лицето зборувало под услов на анонимност бидејќи не било овластено јавно да зборува за плановите за патување на тимот.

Белата куќа не одговорила веднаш на барањето за коментар за статусот на двата тима. Кога ја упатил поканата до машката екипа во недела навечер, Трамп рекол: „Морам да ви кажам, ќе мора да го донесеме и женскиот тим, вие го знаете тоа“. Трамп се пошегува дека ако не ја покани и женската екипа, „верувам дека веројатно ќе бидам отповикан“.

Олимпискиот турнир вклучуваше две возбудливи финалиња за медали, обете завршија со продолженија, каде што американските жени ја победија Канада со 2-1 во натпреварот за златен медал во четврток. Мажите на САД ја победија Канада во недела.

„Беше виор, беше неверојатно. Тоа е наш сон, беше толку неверојатен начин да ја обединиме земјата“, рече Метју Ткачук од машката репрезентација на САД по пристигнувањето во Мајами.

„Ја почувствувавме поддршката од другата страна на Атлантикот, а сега кога сме назад на домашен терен, можевме да ја почувствуваме во моментот кога тркалата паднаа на земја. Толку сме возбудени што се вративме во најголемата земја во светот и толку сме возбудени што славиме.“

Ткачук рече дека е чест да го слушнеме Трамп по победата. „И затоа, дефинитивно сме почестени што го претставуваме него и милионите и милионите низ целата земја.“

Потпретседателот Џ.Д. Венс присуствуваше на две од победите на американските жени во прелиминарната рунда со своето семејство во текот на првата недела од Игрите.