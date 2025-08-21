Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските

Жените жртви на родово базирано и семејно насилство во Северна Македонија и натаму не добиваат соодветна и ефективна заштита, поддршка и можности за реинтеграција, заклучи Државниот завод за ревизија, кој спроведе ревизија на успешност за тоа како институциите ја имплементираат Истанбулската конвенција.

Иако државата ја потпиша Конвенцијата уште во 2011 година, а ја ратификуваше во 2017 година, ревизорите утврдиле дека системот за заштита и поддршка е сè уште недоволно развиен. Обврските преземени со Конвенцијата во голем дел не се исполнети, што резултира со загрижувачки податоци за бројот на жртви и сторители на насилство.

За периодот од 2018 до 2023 година беше донесен Акциски план со 52 активности, но ревизијата покажува дека целосно се реализирани само 22 активности, делумно 10, а 20 активности воопшто не се спроведени. По 2023 година нема донесена нова национална стратегија за спречување и заштита од насилство, ниту пак се усвоени сите подзаконски акти предвидени со Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство.

Програмата за реинтеграција на жртвите, иако формално усвоена, е премногу општа, без утврден временски рок и без јасни мерливи цели. Според ревизијата, ова создава ризик нејзината имплементација да остане без конкретни резултати.

Податоците добиени од центрите за социјална работа и МВР потврдуваат дека состојбата со насилството врз жените останува речиси непроменета.

Во периодот 2020–2023 година се евидентирани 6.282 нови жртви на семејно насилство, со благ пораст низ годините. Во периодот 2018–2023 година регистрирани се 6.242 кривични дела поврзани со семејно насилство. Од нив, 61 отсто се однесуваат на телесна повреда, а 35 отсто на загрозување на сигурноста.

Од евидентираните 6.423 сторители, 91 отсто се мажи, а од регистрираните се 6.663 жртви 79 отсто се жени. Овој сооднос на мажите како доминантни извршители, а жените како најчести жртви останува константен.

Недостаток на засолништа и услуги

Ревизијата утврди сериозни недостатоци во системот на заштита, пред сè во делот на сместувањето и психосоцијалната поддршка за жените жртви на родово базирано и семејно насилство. Имено, во државата постои недоволен број на легла во засолништа и недоволен број на советувалишта, што значително ја ограничува можноста за навремена и ефикасна заштита на жртвите. Дополнително, дел од веќе воспоставените засолништа и советувалишта се нефункционални и не обезбедуваат услуги, иако формално постојат.

Според стандардите на Истанбулската конвенција, во државата треба да постојат најмалку 184 легла за жртви, но воспоставени се само 67. Од нив, 48 се во рамки на центрите за социјални работи, а 19 ги обезбедува невладиниот сектор. Во однос на советувалиштата, потребни се најмалку 19, а воспоставени се само 11.

Воспоставувањето на вакви центри е обврска преземена со Истанбулската конвенција, а е регулирано и со националните правилници кои го дефинираат начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјални услуги. Според нив, засолништата треба да обезбедат привремен престој за жртвите, соодветен простор, средства и стручен кадар, додека советувалиштата имаат задача да обезбедат континуирано психосоцијално советување и поддршка.

И покрај овие стандарди, ревизијата утврди дека капацитетите се далеку под потребите, а распределбата на засолништата и советувалиштата е нерамномерна

Во Југоисточниот и Североисточниот регион нема ниту едно засолниште, а советувалиштата се недоволни и во дел од регионите воопшто не постојат. Дел од постојните објекти не ги исполнуваат стандардите за локација, простор, опрема и кадар, што ги прави неефикасни за вистинска заштита на жртвите.

Недоволна институционална координација

Националното координативно тело, формирано во 2021 година за следење на спроведувањето на Истанбулската конвенција, не ги извршува целосно своите надлежности. Недостасува интегриран систем за евиденција на жртвите, што значи дека институциите немаат унифицирани и навремени податоци. Ова оневозможува навремено следење на состојбата и креирање на ефективни политики.

И покрај тоа што во 2023 година во Кривичниот законик се воведоа повисоки казни за сексуално насилство, криминализација на родово базираното насилство и признавање на фемицидот како квалификувано убиство, остануваат големи предизвици како недоволна криминализација на психичкото насилство, за телесни повреди кое сè уште зависи од пријава на жртвата, недоволна вклученост на граѓанскиот сектор, нефункционални засолништа и советувалишта, недостиг на стручен кадар во центрите за социјална работа.

Ревизорите доставиле препораки до Владата, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи и Центрите за социјална работа да преземат итни и координирани активности за подобрување на системот за превенција и заштита.