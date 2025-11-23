Жаир Болсонаро, поранешниот претседател на Бразил, е приведен откако бразилските власти оценија дека постои „конкретен ризик од бегство“ додека се наоѓа во домашен притвор.

Десничарскиот поранешен претседател на Бразил во септември беше прогласен за виновен за планирање воен удар и осуден на повеќе од 27 години затвор, но засега останува во домашен притвор додека траат жалбените постапки.

Судијата на Врховниот суд, Александар де Мораес, соопшти дека притворањето на 70-годишниот Болсонаро е превентивна мерка поради „нови факти“ кои излегле на виделина.

Во видео објавено од судот, полицаец го испрашува Болсонаро за оштетувањето на неговата електронска алка. Тој признал дека ја горел алката со апарат за лемење „од љубопитност“, но негирал дека сакал да ја отстрани.

Судските органи, меѓутоа, тврдат дека имал намера да го искористи најавениот митинг пред неговиот дом како прикритие за бегство. Адвокатот на Болсонаро ги негира обвинувањата.

Во образложението за апсењето, судијата Мораес наведе дека податоците од центарот кој го следи домашниот притвор укажуваат на „намери да се отстрани електронската алка за да се овозможи успешно бегство“, што, како што се наведува, би било олеснето од метежот предизвикан од протестите што ги организирал неговиот син.

Синот на поранешниот претседател, сенаторот Флавио Болсонаро, ги повика поддржувачите да се соберат пред домот на неговиот татко, велејќи дека „ќе се молат за неговото здравје и за враќање на демократијата во нашата земја“.

Судијата наведе дека постоела можност Болсонаро да се обиде да побара азил во странска амбасада, споменувајќи ја близината на американската амбасада која е оддалечена 13 километри од неговиот дом.

Правните проблеми на Болсонаро предизвикаа остри реакции и кај американскиот претседател Доналд Трамп, кој воведе 50 отсто царини на увозот на бразилски производи.

Болсонаро е притворен во полициска станица во Бразилија и во недела треба да се појави на рочиште. Неговите адвокати побараа тој да ја издржи целата казна во домашни услови и да му биде дозволено да ја напушта куќата за медицински третман.

Болсонаро ја негира обвинителната пресуда и ја нарекува „лов на вештерки“ со цел да се спречи неговата кандидатура за претседател во 2026 година.

Поранешниот претседател беше осуден за заговор со цел да остане на власт по изгубените избори во 2022 година од Луис Инасио Лула да Силва. Според пресудата, тој знаел за планот кој вклучувал атентат врз Лула и неговиот потпретседател, како и апсење и ликвидација на судијата Мораес.

Иако заговорот паднал поради недостиг на поддршка од армијата и воздухопловните сили, една недела по инаугурацијата на Лула во јануари 2023 година, илјадници приврзаници на Болсонаро упаднаа во државните институции во Бразилија. Околу 1.500 лица беа уапсени.

Болсонаро е осуден и има забрана да се кандидира до 2060 година, шест години по завршувањето на неговата затворска казна.

Извор: Би-Би-Си