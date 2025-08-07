Зголемени температури во следните неколку дена – да се почитуваат општите препораки за заштита на здравјето

Министерството за здравство предупредува на значителен пораст на температурите во наредните денови и апелира до граѓаните да ги почитуваат препораките за заштита од топлотниот бран.

Според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), во периодот од 8 до 13 август дневните температури во одделни региони може да достигнат и до 39°C.

Министерството потсетува на општите мерки за заштита на здравјето, особено кај чувствителните категории на населението – деца, стари лица, бремени жени и хронично болни:

-Престојувајте во разладени простории, особено од 11:00 до 17:00 часот;

-Пијте доволно вода, избегнувајте алкохол и засладени пијалоци;

-Носете лесна и светла облека, користете капа и очила за сонце;

-Избегнувајте физички напор во најтоплите делови од денот;

-Следете ги симптомите на прегревање – вртоглавица, гадење, главоболка, забрзан пулс – и побарајте помош доколку се појават;

-Одложете активности на отворено и обезбедете соодветни микроклиматски услови на работното место и во домот (температура до 25°C).

Од Министерството нагласуваат дека навремено преземање на овие мерки е клучно за заштита на здравјето и безбедноста на граѓаните во услови на екстремна горештина.