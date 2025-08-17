нед, 17 август, 2025

ЗГХ: Власта почитува 0,95% од Уставот со новите измени на Изборниот законик

Со претходниот закон за независно кандидирање се бараа 4.500 потписи за Градот Скопје, а со сегашниот предлог се бараат 4.430, што е незначително намалување

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Зелен Хуман град

Пратениците повторно одлучуваат во име на независните кандидати без да ги земат предвид нашите барања, обвинуваат од иницијативата Зелен Хуман град, од каде посочуваат дека инсистираат на измени на Изборниот законик кои ќе ја почитуваат одлуката на Уставниот суд.

„Новиот противуставен предлог повторно се сервира иако пред повеќе од два месеца до сите пратеници доставивме информации за бројот на потребни потписи во други европски земји, а им ги доставивме и меѓународните препораки за добри практики иако тоа се информации што веќе тие самите би требало да ги имаат“, велат од ЗХГ.

Тие посочуваат дека со претходниот закон за независно кандидирање се бараа 4.500 потписи за Градот Скопје, а со сегашниот предлог се бараат 4.430, што е незначително намалување. Тие сметаат дека измените на Изборниот законик се обид за лажно и привидно намалување на прагот кој е превисок дури и за држави со далеку побројно население од нашето.

„Ова е уште еден подмолен обид за целосно исклучување на граѓаните од политичкиот живот и обид за зацврстување на монополот на зацементираните партии кои повеќе од три децении буквално ги крадат нашето здравје, нашата среќа, нашите животи, а сега ни го крадат и правото на избор, велат независните кандидати.

Тие информираат дека ќе продолжат да собираат потписи за да формираат политичка партија, што ја формираат долгогодишни волонтери кои ги живеат принципите на заштита на животните, животната средина и социјална правда, со која планираат да настапат на претстојните избори.

ПОВРЗАНО

Македонија

Сѐ уште е неизвесно како независните ќе излезат на избори, Мицкоски најави нови разговори

Претставници на Министерството за правда ќе се сретнат со експерти со кои ќе се разговара околу условите за учеството на независните кандидати на изборите,...
Повеќе
Македонија

ДКСК потсетува на забраните за вработувања и за трошењето буџетски пари пред локалните избори

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) денеска ги потсети сите државни институции, политичките партии, учесниците во изборниот процес и јавноста на законските ограничувања...
Повеќе

Најнови

Македонија

ЗГХ: Власта почитува 0,95% од Уставот со новите измени на Изборниот законик

Пратениците повторно одлучуваат во име на независните кандидати без да ги земат предвид нашите барања, обвинуваат од иницијативата Зелен Хуман град, од каде посочуваат дека инсистираат на измени на Изборниот законик...
Повеќе
Балкан

Нови протести во Србија, запалени просториите на владеачката партија, полицијата фрли солзавец

Протестите низ цела Србија, проследени со инциденти и судири на граѓаните со полицијата продолжуваат и овој викенд. Синоќа големи собири имаше Белград, Нови Сад и други градови. Во Ваљево, беа нападнати...
Повеќе
Подглавна секција

Над 320 жртви во Пакистан поради обилните дождови

Бројот на жртвите од поплавите во Пакистан се искачи на најмалку 320 лица во последните 48 часа, соопшти денеска Националната агенција за управување со катастрофи. Најголемиот број на загинати, 307 луѓе, се...
Повеќе
Подглавна секција

Зеленски во понеделник во Белата куќа на средба со Трамп, најавена и можност за нов состанок со Путин

Американскиот претседател Доналд Трамп најави дека украинскиот претседател Володимир Зеленски ќе допатува во Вашингтон во понеделник попладне и ќе има средба со него во Овалната соба, пишува Гардијан. Трамп изјави дека, „доколку...
Повеќе

ЗГХ: Власта почитува 0,95% од Уставот со новите измени на Изборниот законик

Пратениците повторно одлучуваат во име на независните кандидати без да ги земат предвид нашите барања, обвинуваат од иницијативата Зелен Хуман град, од каде посочуваат дека инсистираат на измени на...

Нови протести во Србија, запалени просториите на владеачката партија, полицијата фрли солзавец

Над 320 жртви во Пакистан поради обилните дождови

Зеленски во понеделник во Белата куќа на средба со Трамп, најавена и можност за нов состанок со Путин

Пожарот во тетовско и понатаму активен откако се разгоре два часа пред полноќ

Примил награда за да влијае врз судски постапки – истрага против едно лице

Лишена од слобода скопјанка поради криумчарење мигранти, пронајдени шест лица од Египет

Трамп и Путин се сретнаа во Алјаска, средбата заврши без договор

Лажна е дојавата за бомба на скопскиот аеродром, извршени се потребните проверки и аеродромот повторно функционира нормално

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Нови протести во Србија, запалени просториите на владеачката партија, полицијата фрли солзавец

Над 320 жртви во Пакистан поради обилните дождови

Зеленски во понеделник во Белата куќа на средба со Трамп, најавена и можност за нов состанок со Путин