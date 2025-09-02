вто, 2 септември, 2025

Земјотресот во Авганистан однесе над 800 животи, талибанската управа бара светот да помогне

Спасувачите не можат да стигнат до оддалечените области поради грубиот планински терен и лошите временски услови

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: The image was posted by David Mark on Pixabay

Во еден од најлошите земјотреси во Авганистан загинаа повеќе од 800 луѓе, а најмалку 2.800 беа повредени, соопштија властите во понеделник, додека спасувачите се мачеа да стигнат до оддалечените области поради грубиот планински терен и лошите временски услови.

Катастрофата дополнително ќе ги оптовари ресурсите на талибанската администрација во оваа земја, која веќе се бори со кризи, почнувајќи од нагло намалување на странската помош до депортации на стотици илјади Авганистанци од страна на соседните земји.

Шарафат Заман, портпарол на Министерството за здравство во Кабул, повика на меѓународна помош за справување со пустошот предизвикан од земјотресот со јачина од 6 степени.

„Помош ни е потребна бидејќи многу луѓе ги загубија животите и куќите“, изјави тој за Ројтерс.

Во земјотресот загинаа 812 луѓе во источните провинции Кунар и Нангархар, изјави портпаролот на администрацијата Забихулах Муџахид.

Зијаул Хак Мохамади, студент на Универзитетот Ал-Фалах во источниот град Џалалабад, учел во својата соба дома кога се случил земјотресот. Тој рече дека се обидел да стане, но бил соборен од силата на потресот.

„Цела ноќ ја поминавме во страв и вознемиреност бидејќи во секој момент можеше да се случи уште еден земјотрес“, рече Мохамади.

Спасувачите се бореа да стигнат до оддалечените планински области отсечени од мобилните мрежи по должината на пакистанската граница, каде што куќите од кални цигли расфрлани по падините се урнаа во земјотресот.

„Областа на земјотресот беше погодена и од обилни дождови во последните 24-48 часа, па затоа ризикот од лизгање на земјиштето и лизгање на карпи е исто така доста значаен – затоа многу од патиштата се непроодни“, изјави за Ројтерс Кејт Кери, службеничка во Канцеларијата на ОН за координација на хуманитарни работи.

Спасувачките екипи и властите се обидуваат брзо да ги отстранат животинските трупови за да го минимизираат ризикот од контаминација на водните ресурси, рече Кери.

Жртвите би можеле да се зголемат бидејќи спасувачките екипи пристапуваат до поизолирани локации, соопштија властите.

„Сите наши тимови се мобилизирани за да се забрза помошта, за да може да се обезбеди сеопфатна и целосна поддршка“, изјави портпаролот на Министерството за здравство, Абдул Матен Кани, наведувајќи ги напорите во областите од безбедноста до храната и здравството.

Снимките покажаа хеликоптери како ги превезуваат погодените, додека жителите им помагаат на безбедносните сили и медицинските лица да ги пренесат ранетите до амбулантните возила во област со долга историја на земјотреси и поплави.

Воените спасувачки екипи се распоредени низ целиот регион, соопшти Министерството за одбрана, а 40 летови однесоа 420 ранети и мртви.

Земјотресот срамни со земја три села во Кунар, а во многу други предизвика значителна штета, соопштија властите. Најмалку 610 луѓе загинаа во Кунар, а 12 во Нангархар, додадоа тие.

