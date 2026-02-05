Земјотреси кои изминатата вечер се случија во Грција и Албанија се почувствувани и во земјава, информираат од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Првиот земјотрес се случил во Грција синоќа околу 20 часот, на околу 100 км југоисточно од Скопје, со

Рихтерова локална магнитуда, M L 3.7. Како што информираат од Опсерваторијата, земјотресот е почувствуван во Охрид и околината со интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала.

Вториот земјотрес се случил околу 23 часот со епицентар во Албанија, на околу 150 км југозападно од Скопје, со Рихтерова локална магнитуда, M L 3.7 Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван во Битола, Охрид и околината со интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала.