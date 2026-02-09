Земјотрес со јачина од три степени според Рихтеровата скала се случил синоќа околу 23 часот со епицентар во Косово, информираше утрово Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот

факултет во Скопје.

Како што регистрирала телеметриската сеизмолошка мрежа на факултетот, епицентарот на земјотресот е на околу 46 километри северозападно од Скопје. Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван во Тетово и околината со интензитет од три степени според Европската макросеизмичка скала.