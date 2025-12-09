Најмалку 30 лица беа повредени откако земјотрес со јачина од 7,5 степени ја погоди североисточна Јапонија во понеделникот вечерта, принудувајќи илјадници луѓе да ги евакуираат своите домови.

Земјотресот се случи во 23:15 часот на длабочина од 50 км, околу 80 км од брегот на регионот Аомори, соопшти Јапонската метеоролошка агенција. Тоа предизвика предупредувања за цунами кои сега се повлечени, додека беа видени бранови од 70 см.

Некои железнички услуги се суспендирани и илјадници домови останаа без електрична енергија како резултат на тоа.

Властите, исто така, предупредија дека во наредните денови може да се случи посилен потрес – повикувајќи ја јавноста да остане во состојба на висока готовност најмалку една недела, според извештаите на локалните медиуми.

Обраќајќи се до граѓаните погодени од земјотресот, јапонскиот премиер Санае Такаичи рече: „Повторно потврдете ја вашата дневна подготвеност за земјотрес, како што е обезбедување на мебел и подгответе се веднаш да се евакуирате ако почувствувате тресење“.

Според новинската агенција Ројтерс, издадени се наредби за евакуација на околу 90.000 жители.

Владата на префектурата Аомори соопшти дека околу 2.700 домови останале без електрична енергија. Јапонската железница, исто така, суспендираше некои услуги долж североисточниот брег.

Јапонската влада формираше канцеларија за одговор во рамките на центарот за управување со кризи на премиерот и свика тим за итни случаи, изјави главниот секретар на кабинетот Минору Кихара.

„Вложуваме максимални напори за да ја процениме штетата и да спроведеме мерки за итен одговор при катастрофи, вклучително и операции за спасување и помош“, додаде тој.

По потресите, јапонската електрична компанија Тохоку Електрик Пауер соопшти дека не се пријавени неправилности во нејзините нуклеарни централи Хигашидори и Онагава како резултат на земјотресот, соопшти Тохоку Електрик Пауер.

Не се откриени ниту неправилности на локацијата на неактивната нуклеарна централа Фукушима, изјавија јапонските власти на Меѓународната агенција за атомска енергија.

Фукушима беше оштетена кога земјотрес со магнитуда од 9,0 степени го погоди источниот брег на земјата на 11 март 2011 година.

Тој земјотрес, најмоќниот досега регистриран во Јапонија, предизвика цунами кое го зафати главниот остров Хоншу, убивајќи повеќе од 18.000 луѓе и збришувајќи цели градови од мапата.

Јапонија е една од земјите во светот кои се најсклони на земјотреси.

Се наоѓа на Огнениот Прстен и, како резултат на тоа, доживува околу 1.500 земјотреси годишно.

Порано оваа година, панелот за истражување на земјотреси во Јапонија соопшти дека постои 60-90% веројатност дека мегаземотрес ќе се случи во Нанкаи Роу во следните 30 години, при што најлошите сценарија сугерираат дека тоа би предизвикало трилиони штети и потенцијално би убило стотици илјади.

Земјотресите по Нанкаи Роу – област на сеизмичка активност која се протега по должината на брегот на Јапонија на Пацификот – веќе се одговорни за илјадници смртни случаи.