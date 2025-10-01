Земјотрес со јачина од 6,9 степени одзеде над шеесет животи во централниот дел од Филипините

Службите за итни случаи се обидуваа да пронајдат преживеани во среда, а воените трупи, полицијата и цивилните волонтери вршеа пребарувања од врата до врата

Силен земјотрес го погоди централниот дел од Филипините доцна во вторникот, при што загинаа најмалку 60 лица и сериозно беа оштетени зградите и инфраструктурата во блиските градови, пренесува Си-Ен-Ен.

Плиток земјотрес со магнитуда од 6,9 степени се случи околу 22 часот по локално време, веднаш западно од Паломпон и близу до градот Бого во покраината Себу.

Службите за итни случаи се обидуваа да пронајдат преживеани во среда, а воените трупи, полицијата и цивилните волонтери вршеа пребарувања од врата до врата – потпомогнати од кучиња трагачи, објави Асошиејтед Прес (АП).

Службеници на Цивилната одбрана, како на национално, така и на локално ниво, изјавија дека најмалку 60 лица загинале. Се верува дека повеќе од 150 се повредени.

Болницата во Бого, крајбрежен град со околу 90.000 жители, била „преоптоварена“, изјави за новинарите службеникот на Цивилната одбрана Рафи Алехандро. Сликите покажаа улици во градот преполни со остатоци во среда наутро.

Работниците се обидувале да транспортираат тешка механизација за да помогнат во напорите за пребарување и спасување во група бараки во планинско село погодено од свлечиште, изјави во среда за АП службеникот за ублажување на катастрофи во Бого, Рекс Игот.

Во градот Сан Ремиџо, најмалку 13 лица, вклучувајќи тројца припадници на филипинската крајбрежна стража и еден пожарникар, загинаа кога спортски комплекс се урна за време на кошаркарски натпревар, изјави претседателот на Филипинскиот Црвен крст, Ричард Гордон, во телефонско интервју рано во среда.

„Некои цркви делумно се урнаа, а некои училишта мораа да бидат евакуирани“, рече Гордон. „Ова беше спијачка“, рече тој за земјотресот доцна во ноќта. „Се прикраде кон нас.“

Во Даанбантајан, северно од Бого, фасадата на црквата „Света Рита“ се урна и имаше голема пукнатина по страната на Општинската сала.