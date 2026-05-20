Источна Турција беше погодена од земјотрес со магнитуда од 5,6 степени, соопштија службите за итни случаи на Турција.
Според Претседателството за управување со катастрофи и вонредни состојби, земјотресот го погоди округот Баталгази во покраината Малатја во 9 часот наутро, а длабочината беше 7 километри.
Нема непосредни извештаи за штети, но телевизиските снимки покажаа дека училиштата се евакуираат, а жителите брзаат надвор. Турција се наоѓа на врвот на големите раседни линии и земјотресите се чести.
Во 2023 година, земјотрес со магнитуда од 7,8 степени уби повеќе од 53.000 луѓе во Турција и уништи или оштети стотици илјади згради во 11 јужни и југоисточни покраини. Уште 6.000 луѓе беа убиени во северните делови на соседна Сирија.
Турските служби за итни случаи известуваат дека досега нема добиени информации за каква било поголема материјална штета или повредени. Екипите на терен активно ја проверуваат состојбата во станбените згради.
Pровинцијата Малатија беше меѓу регионите што претрпеа ужасни уништувања во претходните катастрофални земјотреси во Турција, па овој нов моќен земјотрес оправдано предизвика непосредна паника кај локалното население, кое, плашејќи се од нови потреси, ги напушти своите домови и канцеларии во паника.