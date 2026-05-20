Источна Турција беше погодена од земјотрес со магнитуда од 5,6 степени, соопштија службите за итни случаи на Турција.

Според Претседателството за управување со катастрофи и вонредни состојби, земјотресот го погоди округот Баталгази во покраината Малатја во 9 часот наутро, а длабочината беше 7 километри.

Нема непосредни извештаи за штети, но телевизиските снимки покажаа дека училиштата се евакуираат, а жителите брзаат надвор. Турција се наоѓа на врвот на големите раседни линии и земјотресите се чести.

Во 2023 година, земјотрес со магнитуда од 7,8 степени уби повеќе од 53.000 луѓе во Турција и уништи или оштети стотици илјади згради во 11 јужни и југоисточни покраини. Уште 6.000 луѓе беа убиени во северните делови на соседна Сирија.