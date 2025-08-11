Земјотрес од 6,1 степен ја погоди северозападна Турција

Епицентарот бил близу градот Синдрги, каде 81-годишна жена починала по извлекувањето од урнатините. Повредени се најмалку 29 лица, а властите завршија со операциите за пребарување и спасување

Едно лице загина, а најмалку 29 се повредени откако земјотрес со јачина од 6,1 степен ја погоди северозападната турска провинција Баликешир во неделата вечерта, соопштија властите.

Како што пренесе Би-Би-Си, министерот за внатрешни работи Али Јерликаја информирал дека 81-годишна жена починала кратко откако била извлечена од урнатините во градот Синдрги.

Потресот урнал 16 згради, а според Управата за катастрофи и вонредни ситуации на Турција, бил регистриран во неделата во 19:53 часот по локално време и бил почувствуван и во Истанбул.

Претседателот Реџеп Таип Ердоган во објава на X им посака брзо закрепнување на сите погодени и истакна дека спасувачките активности внимателно се следат.

„Нека Господ ја заштити нашата земја од секакви катастрофи“, напиша Ердоган.

Министерот Јерликаја додаде дека операциите за пребарување и спасување се завршени и дека нема други пријавени жртви или сериозни штети.

Сепак, фотографиите од Синдрги прикажуваат целосно срамнети со земја објекти и високи купови извиткани метални конструкции и шут, осветлени со моќни рефлектори во ноќта.

Турција се наоѓа на раскрсница на три големи тектонски плочи и поради тоа е изложена на чести и силни земјотреси.

Во февруари 2023 година, земјотрес со јачина од 7,8 степени го разурна југоисточниот дел на земјата, при што загинаа над 50.000 лица во Турција и околу 5.000 во соседна Сирија.

Повеќе од две години по таа катастрофа, стотици илјади луѓе сè уште се раселени.