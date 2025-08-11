Земјотрес од 6,1 степен ја погоди северозападна Турција

Едно лице загина, а најмалку 29 се повредени откако земјотрес со јачина од 6,1 степен ја погоди северозападната турска провинција Баликешир во неделата вечерта, соопштија властите.
Како што пренесе Би-Би-Си, министерот за внатрешни работи Али Јерликаја информирал дека 81-годишна жена починала кратко откако била извлечена од урнатините во градот Синдрги.
Потресот урнал 16 згради, а според Управата за катастрофи и вонредни ситуации на Турција, бил регистриран во неделата во 19:53 часот по локално време и бил почувствуван и во Истанбул.
Претседателот Реџеп Таип Ердоган во објава на X им посака брзо закрепнување на сите погодени и истакна дека спасувачките активности внимателно се следат.
„Нека Господ ја заштити нашата земја од секакви катастрофи“, напиша Ердоган.
Министерот Јерликаја додаде дека операциите за пребарување и спасување се завршени и дека нема други пријавени жртви или сериозни штети.
Сепак, фотографиите од Синдрги прикажуваат целосно срамнети со земја објекти и високи купови извиткани метални конструкции и шут, осветлени со моќни рефлектори во ноќта.
Турција се наоѓа на раскрсница на три големи тектонски плочи и поради тоа е изложена на чести и силни земјотреси.
Во февруари 2023 година, земјотрес со јачина од 7,8 степени го разурна југоисточниот дел на земјата, при што загинаа над 50.000 лица во Турција и околу 5.000 во соседна Сирија.
Повеќе од две години по таа катастрофа, стотици илјади луѓе сè уште се раселени.