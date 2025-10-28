вто, 28 октомври, 2025

Земјотрес ја погоди Турција, повредени над 20 лица

Земјотресот бил на длабочина од 10 километри, а потресите се почувствуваа и во Истанбул и други градови

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Земјотрес со магнитуда од 6,1 степени синоќа ја погоди западна Турција, соопшти Германскиот истражувачки центар за геолошки науки (GFZ). По него следувале десетици нови потреси од кои најсилниот бил 4,4 степени. Локалните власти соопштуваат дека над 20 лица се повредени, но засега не јавуваат за жртви. Срушени се повеќе објекти во округот Синдирги, а има пријави и за над 500 оштетени објекти.

Земјотресот бил на длабочина од 10 километри, а потресите се почувствуваа и во Истанбул и други градови. Земјотресот се случил по 22 часот по локално време.

„По земјотресот, кој беше почувствуван и во околните региони, AFAD и сите нејзини тимови почнаа да работат на терен“, изјави министерот за внатрешни работи Али Јерликаја и најави дека училиштата денесдка нема да работат.

Земјотресот, беше почувствуван низ делови од Грција, вклучувајќи го и островот Лезбос, оддалечен 146 километри.

Властите соопштија дека екипите за итни случаи се ставени во состојба на готовност бидејќи се можни и нови потреси.

ПОВРЗАНО

Економија

Зголемен бројот на странски туристи во земјава, најбројни се Турците

Бројот на туристите во август 2025 година изнесува 226.179 кои оствариле 846.221 ноќевања, а најбројни од странците, се државјани на Турција, информира Државниот завод...
Повеќе
Подглавна секција

Силен земјотрес ги погоди Филипини, издадено предупредување за цунами

Силен земјотрес со магнитуда од 7,4 степени денеска го погоди крајбрежјето на јужните Филипини, соопшти нејзината сеизмолошка агенција, при што беа издадени предупредувања за...
Повеќе

Најнови

hubmk

ДЕЗИНФО РАДАР: Делегитимизирање на граѓанските протести преку наративот за „шарена револуција“

Очекувани критични настани кои веројатно ќе поттикнат дезинформациски наративи во ноември 2025 г., идентификувани во текот на октомври Дезинформациите сè уште претставуваат доминантен предизвик во Западен Балкан: штетните кампањи, насочени кон клучни...
Повеќе
Економија

Амазон отпушта околу 14.000 корпоративни работници поради поголеми инвестиции во вештачка интелигенција

Амазон денес изјавија дека ќе отпуштат околу 14.000 корпоративни вработени, што претставува најново намалување на работните места во повеќегодишните напори на компанијата за намалување на трошоците. Во блог пост, компанијата напиша...
Повеќе
Главна секција

Обвинителство отвори истрага, Рустеми и управителот за отпад во „Комунална хигиена“ осомничени за загрозување на животната средина

Основното јавно обвинителство Скопје денеска отвори истрага против директорот на „Комунална хигиена“, Сабахудин Рустеми и против управителот за отпад во јавното претпријатие за кривичното дело загрозување на животната средина и природата...
Повеќе
Македонија

Директорот на „Комунална хигиена“ е во полициска станица, се чека кривична пријава

Директорот на „Комунална хигиена“ Сабахудин Рустеми и уште едно лице од раководството на јавното претпријатие се уште се во полициска станица. Тие беа приведени вчера во попладневните часови и денеска се...
Повеќе

ДЕЗИНФО РАДАР: Делегитимизирање на граѓанските протести преку наративот за „шарена револуција“

Очекувани критични настани кои веројатно ќе поттикнат дезинформациски наративи во ноември 2025 г., идентификувани во текот на октомври Дезинформациите сè уште претставуваат доминантен предизвик во Западен Балкан: штетните кампањи, насочени...

Амазон отпушта околу 14.000 корпоративни работници поради поголеми инвестиции во вештачка интелигенција

Обвинителство отвори истрага, Рустеми и управителот за отпад во „Комунална хигиена“ осомничени за загрозување на животната средина

Директорот на „Комунална хигиена“ е во полициска станица, се чека кривична пријава

Вештачката интелигенција против човекот: Кои се разликите меѓу Википедија и Грокипедија на Илон Маск?

Партиите повикуваат на излезност – граѓаните во апатија, каква порака пратија над 53.000 гласачи

Мицкоски: Инвестициите во обновливи извори на енергија се дел од модерната борба за независност

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

ДЕЗИНФО РАДАР: Делегитимизирање на граѓанските протести преку наративот за „шарена револуција“

Амазон отпушта околу 14.000 корпоративни работници поради поголеми инвестиции во вештачка интелигенција

Обвинителство отвори истрага, Рустеми и управителот за отпад во „Комунална хигиена“ осомничени за загрозување на животната средина