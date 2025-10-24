Земјите од ЕУ не одобрија одбраната на Украина да се финансира со замрзнати руски пари

Лидерите на ЕУ ја одложија одлуката за користење на замрзнатите средства на Русија за финансирање на одбраната на Украина, и покрај апелот од Володимир Зеленски да се преземат брзи мерки и да се натера Москва да плати за својата војна.

Надежите за договор за нов начин на финансирање на воените напори на Украина пропаднаа по противењето на Белгија, која ги чува повеќето средства на руската централна банка, во институцијата Euroclear со седиште во Брисел.

Лидерите на ЕУ се согласија на самитот во Брисел само да побараат од Европската комисија да презентира опции за финансиска поддршка за Украина, без директно упатување на замрзнатите средства на Русија.

Претходните нацрти, пак, наведуваа дека предлозите треба да вклучуваат можна постепена употреба на паричните салда поврзани со имобилизираните средства.

„ЕУ е посветена на решавање на итните финансиски потреби на Украина во следните две години, вклучително и поддршка за нејзините воени и одбранбени напори“, напиша на Твитер претседателот на Европскиот совет, Антонио Коста, по разговорите.

Урсула фон дер Лајен, претседателката на Европската комисија, инсистираше дека е постигнат договор за принципот на заемот за репарација.

„Постојат точки што треба да се разјаснат и треба длабински да се нурнеме и да работиме повеќе на нив. Значи, со други зборови, се согласивме за што – тоа е заемот за репарација – и мора да работиме на тоа како – како да го овозможиме тоа,“ рече таа.

Коста, кој претседаваше со состанокот, рече дека двајцата претседатели на Европската централна банка и на Еврогрупата, кои учествуваа на состанокот, се согласија дека заемот за репарација го почитува меѓународното право и дека сите технички прашања можат да се решат.

„Тоа значи дека ова решение е изводливо“, рече Коста.

Дилемата за тоа како да се финансираат воените напори на Украина, додека САД се повлекуваат, ќе биде повторно дискутирана на друг самит на ЕУ во декември. Заемот за репарација останува опција, но е помалку веројатно дека ќе биде готов почетокот на следната година, како што се надеваше Украина.

Порано во четвртокот Зеленски ги повика лидерите да ја донесат оваа одлука за финансирање на одбраната на Украина што е можно поскоро.

„Секој што ја одложува оваа одлука не само што ја ограничува нашата одбрана, туку и го забавува сопствениот напредок“, им рече тој на лидерите на ЕУ, ветувајќи дека Украина ќе потроши многу пари за купување европско оружје. „Времето за дејствување врз руските средства е сега и барам ваша целосна поддршка“.

Европската комисија се надева дека ќе ги искористи средствата во Euroclear како основа за заем од 140 милијарди евра за Украина, кој ќе биде вратен само откако Русија ќе плати компензација за војната.

Официјалните лица веруваат дека пронашле начин да ја натераат Русија да плати за својата војна без да ги конфискува средствата или да ги крши имотните права.

Кремљ вели дека шемата е кражба и вети дека ќе гони секој поединец или земја за кои се смета дека зел руски пари.

На лидерите им е потребна согласност од Белгија, која во „Еуроклеар“ чува средства на руската централна банка во вредност од 183 милијарди евра – 86% од сите руски државни средства во ЕУ и две третини од вкупниот број во светот.

Белгискиот премиер, Барт де Вевер, рече дека најголемиот проблем е како да се гарантира дека готовината ќе биде достапна веднаш ако нешто тргне наопаку.

Пристигнувајќи на самитот порано во четврток, тој се закани дека ќе се спротивстави на планот без гаранции дека остатокот од ЕУ ќе ги покрие трошоците ако Русија дојде да ги бара нејзините пари.