Италија, Шпанија, Франција и Холандија ќе испратат поморски средства за заштита на Кипар, вели италијанскиот министер за одбрана Гвидо Кросето. Одделно, италијанската премиерка Џорџија Мелони изјави за радио станицата RTL дека Италија планира да испрати помош за воздушна одбрана до земјите од Заливот како одговор на иранските воздушни напади, објави Ројтерс. Таа рече дека потегот е поттикнат не само од дипломатските врски, туку и од присуството на Италијанци на терен.

„Десетици илјади италијански државјани живеат во Заливот, додека околу 2.000 италијански војници се распоредени таму“, рече таа.

Италијанскиот министер за одбрана Гвидо Кросето рече дека Италија ќе испрати поморски средства за заштита на Кипар во наредните денови, како и системи за воздушна одбрана против беспилотни летала и противракетни системи во земјите од Блискиот Исток.

Зборувајќи во парламентот пред гласањето за испраќање воена помош од Италија на Блискиот Исток, тој ги потврди претходните предлози на премиерката Џорџија Мелони.

„Ние не сме единствената земја што се соочува со оваа ситуација и сите добивме барања за помош“, рече Кросето. „Заедно оценуваме, вклучително и како да ја споделиме одговорноста… мора да ги преиспитаме нашите позиции во регионот и да одговориме на барањата на пријателските земји во тешкотии.“

Кросето додаде дека Италија има намера да распореди мултидоменско присуство на Блискиот Исток, „со системи за противвоздушна одбрана против беспилотни летала и противракетни системи во рамките на нашите овластени операции и во рамките на нашите мисии“.

Меѓу италијанските опозициски партии, Движењето Пет Ѕвезди изјави дека нејзините пратеници ќе се воздржат од гласање.

„Европа нема непријатели, Италија нема непријатели, но ние се бориме против непријателите на другите – САД и Израел ги избираат нашите непријатели“, рече пратеникот на Движењето Пет Ѕвезди, Арналдо Ломути.

Тој додаде дека Италија треба да „испраќа пакет помош до Иран“ и „да ги санкционира САД и Израел за нападот врз него“.

Министерот за одбрана на Велика Британија Џон Хили пристигна на Кипар откако кипарската влада го критикуваше одговорот на земјата на нападите со беспилотни летала врз базата на RAF на островот.

Кипарскиот висок комесар во Велика Британија, д-р Киријакос Курос, изјави за Би-Би-Си дека Кипарците се разочарани од споделувањето информации со жителите откако RAF Акротири беше погоден во текот на ноќта во неделата.

Нападите се случија неколку дена по првичните напади на САД и Израел врз Иран во саботата наутро, што доведоа до иранска одмазда.

Министерот за гранична безбедност и азил, Алекс Норис, рече дека Велика Британија е „решителна“ во заштитата на интересите на нацијата и дека е потрошено „значајно“ време за изградба на одбранбени системи во источниот Медитеран.

Во вторник, владата објави дека ќе распореди британски воен брод кој има капацитети за воздушна одбрана – на Кипар по нападот со беспилотни летала врз RAF Акротири. Но, официјалните лица подоцна изјавија дека нема да отплови до следната недела.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека е „шокантно“ што премиерот Сер Кир Стармер првично одби САД да ги користат британските воени бази за нападите. Велика Британија оттогаш дозволи користење на воени бази за „одбранбени“ напади врз иранските ракетни локации.