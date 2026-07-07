Лидерите на НАТО планираат да откријат договори за оружје во вредност од десетици милијарди долари во Анкара, за да покажат дека ги почитуваат повиците на САД да трошат повеќе за одбрана на Европа пред да му се придружат на претседателот Доналд Трамп на самитот.

Европските влади ќе ги објават договорите на форумот за одбранбена индустрија на НАТО пред Трамп да долета за да се сретне со турскиот претседател Таип Ердоган и да им се придружи на другите лидери на воената алијанса на самитот, кој започнува со вечера во денеска навечер.

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека Европејците направиле зачудувачки зголемувања на трошоците за одбрана, делумно поради стравот од Русија, кои се зголемија по инвазијата на Москва во Украина во 2022 година, но и затоа што Трамп бил исклучително силен во охрабрувањето да го сторат тоа.

Трамп долго време ги обвинува европските влади дека премногу се потпираат на САД да ги бранат преку Организацијата на Северноатлантскиот договор, која го штити континентот уште од раните години на Студената војна.

„Сега создаваме сојуз кој е одржлив, каде што САД знаат дека е фер договор“, изјави Руте пред новинарите во Анкара во пресрет на самитот.

Руте минатиот месец изјави дека европските членки на НАТО и Канада потрошиле 90 милијарди долари повеќе за одбрана во реални услови во 2025 година отколку во 2024 година, достигнувајќи вкупно повеќе од 570 милијарди долари – зголемување од околу 20% за една година.

Но, Трамп ги обнови острите критики кон другите членки на НАТО во последните месеци, обвинувајќи ги дека не направиле доволно за да им помогнат на САД во војната со Иран и сугерирајќи дека може да се повлече од алијансата или да го игнорира нејзиниот пакт за меѓусебна одбрана.

Европските претставници инсистираат дека во голема мера ги почитувале обврските да им дозволат на САД да го користат нивниот воздушен простор и бази во нивните земји, и покрај тоа што не биле консултирани за војната што ги потресе нивните економии и беше длабоко непопуларна во Европа.

САД, исто така, најавија повлекување на трупите од Европа, ги намалија силите што ги доделуваат на одбранбените планови на НАТО – вклучувајќи носач на авиони, авиони за полнење гориво, борбени авиони и беспилотни летала – и започнаа шестмесечен преглед на своето воено присуство на континентот.

Европските претставници велат дека се подготвени за повторување на некои од неодамнешните критики на Трамп на самитот, но се надеваат дека Ердоган и Руте ќе ги искористат своите блиски односи со американскиот претседател за да го одржат самитот во рамнотежа.

Но, тие велат дека не можат да бидат сигурни за позитивен исход, со оглед на долготрајните тензии околу Гренланд и Иран, како и нестабилниот однос на Трамп со некои лидери, неодамна виден во расправијата со италијанската премиерка Џорџија Мелони.

Деталите за договорите за оружје што ќе бидат објавени денеска се чуваат во тајност во обид на НАТО да направи пи-ар пред самитот.

Но, холандската министерка за одбрана Дилан Јесилгоз во понеделник за Ројтерс изјави дека нејзината земја ќе објави договори и планови во вредност од повеќе од 3 милијарди евра, вклучувајќи партнерства со Белгија за воздушна одбрана и Велика Британија за воени бродови.