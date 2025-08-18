Зеленски знае дека ризикува уште една заседа во Овалната соба, но мора да биде доброволен учесник во мировните преговори

Зеленски знае дека ризикува уште една заседа во Овалната соба, но мора да се претстави како доброволен учесник во мировните преговори, од страв да не биде прикажан како пречка за решение, Скајњуз.

По самитот на Трамп со рускиот претседател Владимир Путин, во Киев првично владееше умерен оптимизам, бидејќи се чинеше дека не е постигнат договор меѓу Вашингтон и Кремљ без Украина во просторијата, како што се стравуваше.

Но, таа воздржана позитивност брзо исчезна со објавувањето на изјавата на Трамп утрото по ноќта.

Во еуфоричните височини на состанокот со моќникот Путин, се чинеше дека ја напуштил единствената клучна работа што европските лидери му ја втиснале – дека мора да има безусловно примирје во Украина како апсолутна почетна точка за трајно решение.

Трамп очигледно дошол до заклучок дека не е потребно примирје. „Најдобриот начин да се стави крај на ужасната војна меѓу Русија и Украина… е директно да се оди кон мировен договор“, така го напиша на својот профил на социјалните мрежи Truth.

Тоа испрати шокантни бранови низ Киев.

Многумина таму и на други места веруваат дека Русија сè уште нема намера да ја запре војната и ќе ја искористи својата воена предност на бојното поле за да изврши притисок врз Украина во долги преговори да се откаже од повеќе територија.

Во меѓувреме, колењето на Украинците ќе продолжи.

Тоа е најдраматичното од 180-тите од Трамп, кој пред состанокот и по лобирањето од европските лидери рече дека нема да биде среќен ако Путин не се согласи на прекин на огнот, па дури и вети „тешки последици“.

Сепак, сега извештаите сугерираат дека Трамп ѝ дава доверба на руската позиција – во телефонски повик до Зеленски, тој го изложи предлогот на Путин Украина да се откаже од уште повеќе територија, во замена за крај на војната.

Украинскиот претседател, без сомнение, ќе биде вознемирен кога ќе ги види сликите од Путин како е пречекан како крал во американска воена база во Алјаска. Тоа е во директна спротивност со тоа како беше пречекан на американска почва.

Во орбитата на Трамп, сè е натпревар на личности, а каде што тој има многу очигледна почит кон Путин, тој има презир кон Зеленски. Тоа ја прави позицијата на Украинецот многу тешка.