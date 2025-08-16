саб, 16 август, 2025

Зеленски во понеделник во Белата куќа на средба со Трамп, најавена и можност за нов состанок со Путин

На средбата во понеделник со Зеленски во Белата куќа се поканети и европски лидери

Американскиот претседател Доналд Трамп најави дека украинскиот претседател Володимир Зеленски ќе допатува во Вашингтон во понеделник попладне и ќе има средба со него во Овалната соба, пишува Гардијан.

Трамп изјави дека, „доколку сè се одвива според планот“, ќе закаже и нова средба со рускиот претседател Владимир Путин. Според него, за време на самитот во Алјаска било утврдено дека најдобриот начин за завршување на војната во Украина е „директен мировен договор, а не примирје“.

На средбата во понеделник со Зеленски во Белата куќа се поканети и европски лидери. Ова се случува по самитот меѓу Трамп и Путин во Алјаска во петокот, кој, иако беше оценет како „голем напредок“, не резултираше со договор за крај на конфликтот.

Во недела попладне ќе се одржи и видеоконференција на лидерите од „коалицијата на подготвените“, пред посетата на Зеленски на Вашингтон. Состанокот ќе биде ко-претседаван од францускиот претседател Емануел Макрон, германскиот канцелар Фридрих Мерц и британскиот премиер Кеир Стармер.

