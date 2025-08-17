Зеленски утре на средба со Трамп ќе разговара за можноста за отстапка на територии за крај на војната со Русија

Украинскиот претседател Володимир Зеленски утре ќе отпатува во Вашингтон на средба со американскиот претседател Доналд Трамп на која ќе се разговара за можните решенија за ставање крај на војната во Украина, која ја започна Русија во февруари 2022 година.

Разговорите ќе следуваат по средбата на Трамп со рускиот претседател Владимир Путив на Алјаска, која не донесе решение, но, според зборовите на Трамп, многу ги доближи ставовите на двете страни за прекин на непријателствата меѓу Русија и Украина.

Според договореното, како што пренесува Ројтерс, Русија прифатила да се откаже од мали делови кои ги окупира во Украина, но бара Кијив да отстапи делови од својата територија на истокот, која во моментот не е окупирана.

Извештајот се појави еден ден откако Трамп и Путин се сретнаа во воздухопловната база во Алјаска, првата средба меѓу американски претседател и шефот на Кремљ од пред почетокот на украинскиот конфликт.

Иако средбата не завши со прекин на огнот, Трамп во интервју за „Фокс њуз“ рече дека тој и Путин разговарале за трансфер на земјиште и безбедносни гаранции за Украина и дека во голема мера се согласиле.

„Мислам дека сме доста блиску до договор“, рече тој, додавајќи дека Украина мора да се согласи со тоа, а можеби ќе кажат и не.

Трамп ги информираше Зеленски и европските лидери за неговите разговори на самитот, а на прв поглед, некои од барањата би претставувале огромни предизвици за раководството на Украина да ги прифати.

Понудата на Путин ја исклучува можноста за прекин на огнот додека не се постигне сеопфатен договор, блокирајќи го клучното барање на Зеленски, чија земја секојдневно е напаѓана од руски беспилотни летала и балистички ракети.

Според предложениот руски договор, Кијив целосно би се повлекол од источните региони Донецк и Луганск во замена за руско замрзнување на фронтовските линии во јужните региони Херсон и Запорожје.

Украина веќе отфрли какво било повлекување од својата земја, како што е регионот Донецк, каде што се наоѓаат нејзините трупи и за кој Кијив вели дека служи како клучна одбранбена структура за спречување на руски напади подлабоко на нејзина територија.

Русија би била подготвена да врати релативно мали делови од украинската земја што ги окупирала во северниот регион Суми и североисточниот регион Харков.

Русија држи делови од регионите Суми и Харков со вкупна површина од околу 440 квадратни километри, а Украина контролира околу 6.600 квадратни километри од Донбас, кој ги опфаќа регионите Донецк и Луганск и за кој тврди Русија.

Иако не беше јавно истакнати, изворите од средбата велат дека лидерот на Русија бара формално признавање на рускиот суверенитет над Крим, кој Москва го одзеде од Украина во 2014 година.

На Украина исто така ќе ѝ биде забрането да се приклучи кон воениот сојуз на НАТО, иако Путин се чини дека е отворен Украина да добие некаков вид безбедносни гаранции, велат изворите.

Сепак, тие додадоа дека не е јасно што значи ова во пракса. Европските лидери рекоа дека Трамп разговарал за безбедносни гаранции за Украина за време на нивниот разговор во саботата, а исто така и за идеја за гаранции надвор од воениот сојуз на НАТО.

Русија, исто така, ќе бара официјален статус за рускиот јазик во делови од или низ Украина, како и право на Руската православна црква слободно да работи, велат изворите.