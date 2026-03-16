Украина бара пари и технологија во замена за помагање на земјите од Блискиот Исток кои ја побараа нејзината експертиза во одбраната од иранските камикази дронови, изјави претседателот Володимир Зеленски, откако Киев испрати специјалисти во регионот.

Зеленски им рече на новинарите дека три тима се испратени на Блискиот Исток за да спроведат експертски проценки и да демонстрираат како треба да функционира одбраната од дронови. Порано оваа недела тој рече дека тимови се испратени во Катар, Обединетите Арапски Емирати и Саудиска Арабија, како и во американската воена база во Јордан.

Тој рече дека со земјите од Заливот би можеле да се преговараат пофундаментални, долгорочни договори за дронови, а што ќе добие Украина во замена за помошта сè уште треба да се дискутира.

„За нас денес, и технологијата и финансирањето се важни“, рече Зеленски.

Државите од Заливот потрошија големи количини ракети за воздушна одбрана за да се спротивстават на иранските дронови Шахед. Киев соборува руски дронови секоја вечер користејќи низа оружјa, вклучувајќи поевтини, помали дронови или опрема за блокирање.

Зеленски рече дека САД, како и земји од Европа, Блискиот Исток и Африка, побарале помош од Украина за тоа како да се спротивстават на овие напади.

Сепак, американскиот претседател Доналд Трамп рече дека на САД не им е потребна помош од Украина за соборување беспилотни летала.

Зеленски рече дека не знае зошто Вашингтон не потпишал голем договор за беспилотни летала, за кој Киев се залага со месеци, и дека не е сигурен дали воопшто ќе биде договорен.

„Сакав да потпишам договор вреден околу 35-50 милијарди долари“, рече тој.

Тој, исто така, ги нападна некои украински компании и странски влади, кои не ги именуваше, за кои рече дека се обиделе да склучат договори за опрема против беспилотни летала без одобрение од Киев.

Зеленски изрази загриженост за ефектот од продолжениот конфликт на Блискиот Исток врз сопствените залихи на ракети за воздушна одбрана на Украина.

„Навистина не би сакале САД да се повлечат од прашањето за Украина поради Блискиот Исток“, изјави тој пред новинарите.

Последната рунда мировни преговори меѓу Москва, Киев и Вашингтон, која требаше да се одржи во ОАЕ, беше одложена откако воздушните напади на САД и Израел врз Иран предизвикаа војна во регионот пред две недели.

Зеленски рече дека Вашингтон предложил средба во САД за разговори следната недела, но дека руската страна не сака да се сретне таму.

„Или ќе ја променат земјата каде што ќе се сретнеме, или Русите мора да потврдат средба во САД“, рече тој.

На бојното поле, Зеленски рече дека украинската војска верува оти руската пролетна офанзива не успеа, бидејќи Москва планирала таа веќе да биде целосно започната.