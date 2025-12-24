Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, изјави дека САД сè уште се посветени на постигнување мировен договор, откако беше информиран за разговорите што украинските преговарачи ги водеа со американската страна. Зеленски додаде дека Вашингтон сака конечен мировен договор, наведувајќи дека Украина целосно соработува и дека тоа никогаш нема да биде пречка за мир.

Како што објави парискиот весник „Ле Монд“ на својата веб-страница, Зеленски во своето редовно обраќање синоќа рече дека добил детален извештај од секретарот на Советот за национална безбедност и одбрана Рустем Умеров и началникот на Генералштабот на украинските вооружени сили Андриј Хнатов, по нивните состаноци со американските претставници.

Зеленски рече дека се подготвуваат нацрти на договорот и дека за време на разговорите биле дискутирани одредени точки.

„Остануваме во постојан контакт со САД и сметаме на континуирана соработка“, рече претседателот на Украина.

Сепак, нагласи тој, Русија мора да престане да ја саботира дипломатијата и сериозно да го сфати крајот на војната.

Украинскиот претседател, исто така, повика на континуиран притисок врз Москва за прекин на агресијата, тврдејќи дека меѓународната заедница ги има сите потребни инструменти за да го постигне тоа.