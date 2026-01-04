Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, вели дека се надева на самит на лидери во САД до крајот на јануари за да разговараат за предлозите за тоа како да се стави крај на војната со Русија. Советниците за безбедност од главните сојузници на Украина се состанаа во Киев во саботата на разговори за планот посредуван од САД за ставање крај на војната, неколку дена откако Киев објави дека договорот е 90% готов. На состанокот се придружија претставници од 15 земји, вклучувајќи ги Велика Британија, Франција и Германија, како и претставници од НАТО и ЕУ. Специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф, исто така, се придружи виртуелно, изјави украински функционер, иако американскиот воен напад врз Венецуела претходно во текот на денот ги засени постапките.

Следната недела, разговорите ќе продолжат за време на состанокот на европските лидери во Париз, а потоа и со американските преговарачи.

„И после тоа ќе се подготвуваме за состанок во Соединетите Држави на лидерско ниво. Би сакале сето ова да се случи во јануари, до крајот на јануари“, рече Зеленски.

Дипломатските напори за ставање крај на војната добија на интензитет во последните недели, иако и Москва и Киев остануваат во несогласувања околу клучното прашање за територијата. Русија, која окупира околу 20% од Украина, се залага за целосна контрола врз источниот регион Донбас во земјата како дел од договорот. Но, Киев предупреди дека отстапувањето територија ќе ја охрабри Москва и рече дека нема да потпише мировен договор кој нема да ја одврати Русија од повторна инвазија.

Зборувајќи на прес-конференција во саботата навечер, Зеленски рече дека ако дипломатијата за ставање крај на војната не успее, неговата земја ќе продолжи да се брани.

„Ако Русија го блокира сето ова – и како што реков, тоа зависи од нашите партнери – ако нашите партнери не ја принудат Русија да ја запре војната, ќе има друг пат: да се браниме“, рече тој.

Иако САД можеби даваат позитивни гласини за мировен договор, исцрпените Украинци остануваат претпазливи по речиси четири години војна, известува Шон Вокер од Гардијан.