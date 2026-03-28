Володимир Зеленски обвини дека Русија му помага на Иран да ги нападне американските и британските воени бази на Заливот, како и заедничката американско-британска база на Диего Гарсија, објави Би-Би-Си.

Во разговор со новинари, Зеленски прочита разузнавачки извештај во кој се вели дека руски сателити шпионирале американски воени бази на Блискиот Исток, базата на Диего Гарсија и нафтените бунари низ Заливот.

Зеленски посочи дека овие разузнавачки информации му биле доставени на Иран за да му помогнат во нападите.

Коментирајќи ја војната во Украина, тој рече дека работи на тоа да се осигура дека способноста на неговата земја да се бори против Русија не е засегната од глобалната енергетска криза што избувна поради војната во Иран.

Одговарајќи на прашање од Би-Би-Си, претседателот Зеленски рече дека украинската армија има доволно гориво – засега.