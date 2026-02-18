Украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека Доналд Трамп врши прекумерен притисок врз него во обидот да обезбеди решение за речиси четиригодишната руско-украинска војна. Зеленски, исто така, рече дека секој план што бара од Украина да се откаже од територијата што Русија не ја освоила во источниот регион Донбас ќе биде отфрлен од Украинците доколку се стави на референдум. Во интервју за Аксиос, Зеленски рече дека не е фер што Трамп јавно повикува Украина, а не Русија, да направи отстапки во преговарачките услови за мировен план.

„Се надевам дека тоа е само негова тактика, а не одлука“, рече Зеленски во интервју спроведено додека руските, украинските и американските преговарачи одржуваа разговори во Женева.

Трамп двапати во последните денови посочи дека е до Украина и Зеленски да преземат чекори за да се осигурат дека разговорите ќе бидат успешни. „Украина подобро да седне на маса брзо. Тоа е сè што ви кажувам“, рече Трамп во емисијата „Ер Форс Уан“ во понеделник.

Водечкиот украински преговарач, Рустем Умеров, рече дека првиот ден од разговорите во Женева се фокусирал на практични прашања и механиката на можните одлуки, без да даде детали. Преговорите ќе продолжат во среда за последниот ден, рече тој.

Руските претставници не дадоа коментари за разговорите, но руските новински агенции цитираа извор кој вели дека разговорите биле многу напнати и траеле шест часа во различни билатерални и трилатерални формати. Двете страни се согласија да продолжат со дискусиите во среда, изјави изворот за агенциите.

Во меѓувреме борбите продолжуваат. Украински беспилотни летала го погодија нафтениот терминал Таман во јужниот руски регион Краснодар и фабриката за хемикалии во регионот Перм во близина на Уралските планини преку ноќ, соопшти во вторникот украинската служба за внатрешна безбедност на СБУ. Официјален претставник рече дека нападот врз терминалот Таман е втор напад врз објектот од 22 јануари. Беспилотните летала на СБУ, исто така, ја нападнаа фабриката „Метафракс Хемикалс“ во регионот Перм, на околу 1.600 км од Украина, објект што службеникот го опиша како еден од најголемите производители на метанол во Русија и Европа.

Украински беспилотни летала нападнаа девет рафинерии за нафта низ Русија од почетокот на годината, изјави во вторник командантот на силите за беспилотни летала на Киев. Во соопштение објавено на Телеграм, Роберт Бровди рече дека рафинериите се меѓу 240-те објекти во Русија и територијата окупирана од Русија, погодени од украинските сили.