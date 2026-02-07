Володимир Зеленски вели дека САД ги повикуваат Украина и Русија да ја прекинат војната пред почетокот на летото, што го одразува растечкиот притисок во Вашингтон за договорно решение како што се приближуваат среднорочните избори, пренесува Фајненшл Тајмс.

Украинскиот претседател им рече на новинарите во неговата канцеларија во Киев во дека делегацијата на Доналд Трамп предложила јасен распоред за прекин на борбите и врши притисок за потпишано решение до јуни за време на мировните преговори во Абу Даби.

Како дел од тој напор, САД за прв пат предложија украинските и руските преговарачки тимови да се сретнат на американска почва, веројатно во Мајами, во текот на следната недела.

Зеленски наговести дека политичките размислувања на Трамп го обликуваат пристапот на неговата администрација кон мировните преговори.

„Изборите се дефинитивно поважни за нив. Да не бидеме наивни“, рече тој. „Тие велат дека сакаат да направат сè до јуни… за да заврши војната. И тие сакаат јасен распоред.“

Тој рече дека Киев предложил јасен „план за секвенца“ за време на разговорите, без да даде специфики. Безбедносните гаранции за Украина, како и „план за просперитет“ што го опишува повоеното закрепнување на Украина, беа дел од преговорите, рече тој.

Зеленски рече дека Вашингтон, исто така, побарал од Киев и Москва да се согласат на нов прекин на огнот што ги опфаќа нападите врз енергетската инфраструктура на другиот, како ограничена мерка за деескалација за време на мировните преговори.

Украина, рече тој, е подготвена да ги запре нападите врз руските нафтени и гасни постројки, како и нејзината флота танкери во сенка што ги нападна во Црното и Средоземното Море.

Русија сè уште не се согласила, додаде тој. Во текот на ноќта кон саботата наутро, руските сили лансираа повеќе од 400 беспилотни летала и 40 ракети кон Украина. Зеленски рече дека главната цел била „електроенергетската мрежа, производствените и дистрибутивните трафостаници“.

Трамп минатата недела изјави дека Владимир Путин се согласил на еднонеделно прекин на огнот врз енергетските постројки додека најсуровата зима од војната го зафати Киев. Русија ги запре големите ракетни и беспилотни напади врз главниот град на Украина и енергетската инфраструктура на други места само четири дена пред да започне напад во кој беа вклучени повеќе балистички ракети од кое било друго бомбардирање од почетокот на војната.

Според Зеленски, украинските и руските воени претставници подетално разговарале за техничките аспекти на следењето на прекинот на огнот, доколку се донесе одлука на претседателско ниво за прекин на војната. Тој рече дека Украина и Русија се согласиле со „идејата дека Американците мора да го следат“ прекинот на огнот, „доколку Американците се залагаат за тоа“.

Фајненшл тајмс претходно објави дека Украина се согласила на повеќестепен план со западните партнери за да одговори на руските прекршувања на прекинот на огнот.