Украинскиот претседател Володимир Зеленски се сретна со францускиот претседател Емануел Макрон во Елисејската претседателска палата во Париз, како дел од серијата дипломатски активности насочени кон посредување околу условите за потенцијално примирје во речиси четиригодишната војна во Украина, пренесува Асошиејтед Прес.

Посетата на Зеленски на Париз следеше по состанокот меѓу украински и американски претставници во Флорида во неделата, кој државниот секретар Марко Рубио го опиша како продуктивен. Двете страни работеа на ревизии на предложениот план, составен од САД, кој беше развиен во преговорите меѓу Вашингтон и Москва, но беше критикуван како премногу насочен кон руските барања.

Овие критики беа можеби најжестоки од европските сојузници на Украина, кои, иако ги поздравија мировните напори на САД, се спротивставија на клучните начела на планот. Пред неговата средба со Зеленски во понеделник, канцеларијата на Макрон соопшти дека двајцата лидери ќе разговараат за условите за „фер и траен мир“.

Американскиот претседател Доналд Трамп оттогаш ја намали важноста на мировната рамка од 28 точки, која би вовела ограничувања на големината на украинската војска, би го блокирала пристапувањето на земјата во НАТО и би барала од Украина да се откаже од територија, како „концепт“ што треба да се „дотерува“.

Минатата недела, Макрон – клучен сојузник на Украина кој цврсто го поддржува Киев и се обидува да ги избалансира елементите од мировниот план на САД за кои се смета дека се во корист на Русија – ги повика западните сојузници да донесат „цврсти како карпа“ гаранции за Украина во случај да се постигне прекин на огнот или мировен договор. Тој го поддржа распоредувањето „сили за уверување“ на копно, на море и во воздух за да се помогне во обезбедувањето на безбедноста на земјата.

Во меѓувреме, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, потврди во понеделник дека рускиот претседател Владимир Путин ќе се сретне со американскиот претседателски претставник Стив Виткоф во вторник попладне. Улогата на Виткоф во мировните напори беше предмет на критика минатата недела по извештајот дека тој го тренирал советникот на Путин за надворешни работи за тоа како рускиот лидер треба да го натера Трамп да го натера мировниот план за Украина. И Москва и Вашингтон го намалија значењето на откритијата.

Песков во понеделник ги осуди украинските напади врз руската нафтена инфраструктура за време на викендот, вклучувајќи го и нападот врз нафтен терминал во сопственост на Каспискиот конзорциум за гасоводи, CPC, и друг што имаше за цел два танкера во турските води.

Голем нафтен терминал во близина на пристаништето Новоросијск ги прекина операциите во саботата откако напад од беспилотни бродови оштети една од неговите три точки за прицврстување, според соопштението од CPC, кој е сопственик на терминалот. Ова се случи еден ден откако украинските морнарички беспилотни летала погодија два танкери за нафта во Црното Море за кои беше објавено дека се дел од руската „флота во сенка“ што ги избегнува санкциите.

Украина во саботата потврди дека ги извршила нападите.

Песков ги опиша двата инциденти како „скандалозни“.

„Ваквите напади од украински беспилотни летала врз критични инфраструктурни објекти се постојана практика“, рече Песков, дискутирајќи за нападот врз терминалот на CPC. „Скандалозно е, бидејќи зборуваме за меѓународен објект“.