САД побараа помош од Украина за одбрана на сојузниците од Заливот од ирански дронови, според претседателот Володимир Зеленски. Тој рече дека партнерите на Украина се обратиле и дека имало „барања од американската страна“, пренесува Би-Би-Си.

Зеленски рече дека дал инструкции „да се обезбедат потребните средства и да се обезбеди присуство на украински специјалисти кои можат да ја гарантираат потребната безбедност“. Запрашан за украинската понуда, американскиот претседател Доналд Трамп рече: „Ќе прифатам каква било помош од која било земја“.

Претходно Зеленски јасно стави до знаење дека Украина ќе помогне под услов нејзината одбрана да не биде ослабена и дека има дипломатски придобивки за Киев. Тој особено сугерираше дека Украина би била подготвена да ги замени своите дронови-пресретнувачи за повеќе американски воздушни одбрани „Патриот“ за заштита од руски балистички ракети.

Војната на Блискиот Исток предизвика стравувања дека Украина би можела да страда ако нејзините сојузници се расеани од конфликтот. Исто така, имаше загриженост за потенцијален недостиг на пресретнувачки ракети и за Русија која има корист од зголемувањето на цените на нафтата, приходите од кои се клучен извор на финансирање за нејзините воени напори.

Зеленски ги призна овие ризици, но се чини дека е заинтересиран да ја искористи кризата за да ги унапреди националните интереси на Украина. Тој разговарал со колегите од Заливот – во Обединетите Арапски Емирати, Катар, Бахреин, Јордан и Кувајт – и ветува, како што ги нарекува, „конкретни чекори“ за да им помогне да ги одбранат своите воени бази и цивилна инфраструктура од ирански напад.

Претседателот Володимир Зеленски изјави дека украинските експерти за беспилотни летала ќе пристигнат на Блискиот Исток оваа недела за да им помогнат на земјите од Персискиот Залив кои се под напад од Иран. Во последните денови, Иран испали голем број беспилотни летала „Шахед“ низ Блискиот Исток – а некои од воздушните одбранбени сили во регионот се мачеа да се справат.

Украина ги помина последните четири години измислувајќи евтини, но ефикасни начини за одбрана на своето небо од слични руски напади, а сега некои земји дојдоа да тропнат на нивната врата за да побараат помош.