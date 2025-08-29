Зеленски: Русија избира да убива наместо да ја заврши војната

„Русија избира балистика наместо преговарачка маса. Таа избира да продолжи да убива наместо да ја заврши војната“, рече украинскиот претседател Володимир Зеленски на X, повикувајќи на нови санкции за Русија, по големиот напад што се случи вчера во кој загинаа десетици лица, меѓу кои и деца.

Русија ја нападна Украина со ракети и беспилотни летала рано во четвртокот во сеопфатен напад за кој специјалниот претставник на САД за Украина рече дека ги поткопал мировните напори на претседателот Доналд Трамп.

Зеленски рече дека нападот, втор по големина напад откако Русија започна целосна инвазија во февруари 2022 година, бил одговор на Москва на дипломатските напори за завршување на војната.

Специјалниот претставник на САД, Кит Келог, коментираше за X: „Целите? Не војници и оружје, туку станбени области во Киев – минирање цивилни возови, канцелариите на Советот на мисијата на ЕУ и Велика Британија и невини цивили“.

Зеленски рече дека нападите, исто така, оштетиле турско претпријатие и амбасадата на Азербејџан.

Најмалку 23 лица беа убиени во главниот град, изјави Тимур Ткаченко, шеф на воената администрација на Киев, на Телеграм.

Портпаролката на Белата куќа, Каролина Ливит, рече дека Трамп не бил среќен поради оваа вест, но ниту бил изненаден, со оглед на тоа што двете земји долго време биле во војна. Таа изјави дека Трамп ќе има повеќе да каже за ситуацијата подоцна.

Левит рече дека руските напади биле смртоносни и дека украинските напади предизвикале значителна штета во август на руските рафинерии за нафта.

„Можеби двете страни од оваа војна не се подготвени сами да ја завршат. Претседателот сака таа да заврши, но лидерите на овие две земји треба да сакаат таа да заврши“, рече таа.

Нападите се случија помалку од две недели откако Трамп се сретна со рускиот претседател Владимир Путин на самитот во Алјаска, состанок за кој американскиот претседател се надеваше дека ќе ги унапреди неговите мировни напори.

Русија рече дека нејзиниот напад погодил воено-индустриски објекти и воздухопловни бази и дека Украина нападнала руски цели. Кремљ соопшти дека сè уште е заинтересиран за продолжување на мировните преговори.

Москва редовно негира дека таргетирала цивили. Украинските власти велат дека десетици цивили загинале во руските напади врз густо населените области во последните месеци, а илјадници од почетокот на војната.

За време на нападот врз Киев, експлозии одекнувале додека облаци од чад се кревале на ноќното небо. Дронови зуеле над нив.

Градоначалникот Виталиј Кличко го опиша како еден од најголемите напади врз градот во последните месеци. Најмалку 63 лица беа ранети во нападот што траеше неколку часа, во кој беа оштетени згради во сите градски области, соопштија властите.

Низ целата земја, украинската војска соопшти дека руските напади погодиле 13 локации. Националниот оператор на електричната мрежа „Укренерго“ соопшти дека се погодени енергетски објекти, што предизвикало прекини во електричната енергија.

Притисокот на Украина и нејзините сојузници за прекин на инвазијата даде малку резултати, и покрај средбите на Трамп овој месец со Путин, а потоа и со Зеленски.

Русија ги засили воздушните напади врз украинските градови далеку зад линиите на фронтот и спроведе тешка офанзива низ поголемиот дел од истокот во обид да изврши притисок врз Украина да се откаже од територија.

„Ова е уште еден мрачен потсетник за тоа што е во прашање. Покажува дека Кремљ нема да запре пред ништо за да ја тероризира Украина, слепо убивајќи цивили, па дури и таргетирајќи ја Европската Унија“, изјави претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, пред новинарите во Брисел.

Таа рече дека две ракети погодиле во близина на канцеларијата на ЕУ во рок од 20 секунди една од друга.

Земјите од ЕУ наскоро ќе излезат со 19-ти пакет санкции против Русија и ќе ја унапредат работата за тоа како да се користат замрзнатите руски средства за да се помогне на Украина, додаде таа.

„Разговаравме за нашите дипломатски напори за запирање на убиствата, за да се стави крај на оваа неиспровоцирана руска агресија и да се гарантира вистинска безбедност за нашиот народ“, напиша Зеленски на X по разговорите со фон дер Лајен.

Зеленски, исто така, рече дека разговарал за безбедносните гаранции за Украина со турскиот претседател, Таип Ердоган, и дека тие ќе бидат наведени на хартија следната недела.

Британскиот премиер Кир Стармер го осуди нападот, за кој рече дека ја оштетил зградата на Британскиот совет. „Путин убива деца и цивили и ги саботира надежите за мир“, напиша тој на X.

Украинската војска соопшти дека воздушната одбрана соборила 563 од речиси 600 дронови и 26 од 31 ракета лансирани од Русија низ целата земја.

Руското Министерство за одбрана соопшти дека руската воздушна одбрана уништила 102 украински дронови преку ноќ во најмалку седум региони.