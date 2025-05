Зеленски разговарал со Сиљановска Давкова за самитот Украина – Југоисточна Европа во Одеса, не е јасно дали таа ќе учествува

Украина го подготвува четвртиот Самит „Украина – Југоисточна Европа“, кој годинава е планирано да се одржи во Одеса, Украина. За таа цел украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска соопшти дека разговарал со дел од лидерите од регионот, вклучувајќи ја и македонската претседателка Гордана Сиљановска-Давкова.

И покрај тоа што како што наведува самиот Зеленски на социјалните мрежи, премиерите на Словенија и на Грција, Роберт Голоб и Кирјакос Мицотакис, како и претседателката на Молдавија, Маја Санду прифатиле да учествуваат на Самитот, нејасно е дали потврда има и од македонската претседателка Сиљановска-Давкова и од српскиот претседател Александар Вучиќ.

Во краткото соопштение од претесдателскиот кабинет на Сиљановска-Давкова се вели дека таа имала кус разговор со Зеленски и тој ја информирал за интензивните дипломатски напори насочени кон постигнување на договор за праведен мир во најскоро време. Таа изразила поддршка за напорите за крај на војната.

Во една реченица се спомнува дека „украинскиот претседател се заблагодарил за македонската поддршка и најавил одржување на Самит „Украина – Југоисточна Европа“ на лидерите на земјите од регионот. Но, нема никаква информација дали таа е поканета и дали прифатила да учествува.

Украинскиот претседател на мрежата X (поранешен Твитер) исто така соопшти дека разговарал со Гордана Сиљановска-Давкова и дека ја информирал за нивните напори за праведен мир.

„Воедно дискутиравме за координација во чекорите на патот кон членството во ЕУ. Јас сум благодарен за поддрката од Северна Македонија за Украина“, напиша Зеленски.

Тој на крајот на својот твит нагласува оти е важно и Македонија да биде претставена на Самитот „Украина – Југоисточна Европа“.

