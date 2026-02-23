Путин веќе ја започна Третата светска војна, а единствениот одговор е интензивен воен и економски притисок за да се принуди да се повлече, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски во интервју за Би-Би-Си.

„Верувам дека Путин веќе ја започна војната. Прашањето е колку територија ќе може да заземе и како да го запре… Русија сака да му наметне на светот поинаков начин на живот и да ги промени животите што луѓето ги избрале за себе.“

Тој рече дека Украина ќе ја заврши војната победнички и дека е цврсто против плаќањето на цената за договорот за прекин на огнот што го бара Путин.

Во врска со барањето на Русија Украина да ги предаде 20% од источниот регион Донецк што сè уште го држи – линија градови што Украина ги нарекува „тврдини градови“ – како и повеќе земја во јужните региони Херсон и Запорожје, Зеленски вели дека тоа не е само земја, туку напуштање, ослабување на позиции, напуштање на стотици илјади луѓе што живеат таму и е сигурен дека тоа повлекување би го поделило општеството.

„Веројатно тоа би го задоволило Путин за некое време… му треба пауза… но откако ќе се опорави, нашите европски партнери велат дека би можело да потрае од три до пет години. Според мене, би можел да се опорави за не повеќе од неколку години. Каде би одел потоа? Не знаеме, но дека би сакал да продолжи војната е факт.“

Претседателот на САД, Доналд Трамп, во пресрет на најновите разговори за прекин на огнот во Женева, изјави дека „Украина подобро да седне на маса брзо“. Тој продолжува да врши поголем притисок врз Украина отколку врз Русија.

Западните дипломати од минатото лето посочија дека Трамп се согласува со Путин дека територијалните отстапки од Украина кон Русија се клучот за прекинот на огнот што го сака Трамп, идеално пред претстојното лето. Многу аналитичари надвор од Белата куќа, исто така, проценуваат дека Украина не може да ја добие војната и, без да направи отстапки кон Москва, ќе ја изгуби.